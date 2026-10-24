El taller MOA cumple 70 años y lo celebra hoy con una noche de arte y música

El taller de Monumentos y Obras de Arte (MOA) celebrará hoy a la noche sus 70 años con una edición nocturna y gratuita de Monumentos bajo las Estrellas en Plaza Sicilia, junto al tradicional Jardín Japonés, en los Bosques de Palermo. Desde las 19 y hasta 23.30, los vecinos podrán recorrer el Patio de Esculturas, consultar al equipo de restauradores de las más de 2.400 obras porteñas, acceder al archivo histórico y disfrutar de shows en vivo, intervenciones artísticas y oferta gastronómica.

Tal como ocurre en estos casos, el evento, apto para todo público, se desarrollará en Adolfo Berro 3880.

Durante la velada, los asistentes podrán sumergirse en las áreas de trabajo de los especialistas, observar piezas en restauración o resguardadas preventivamente por vandalismo y consultar documentos centenarios, como planos, fotografías y fichas técnicas.

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Pero además, la propuesta cultural frente al taller sumará un escenario con las presentaciones de Crewrod, Abril Olivera y Surfistas del Sistema, junto a sets de vinilos y estatuas vivientes.

En caso de lluvia, las autoridades porteñas informaron la actividad se reprogramará para el viernes 30 de octubre.

El nuevo MOA. La celebración por los 70 años del MOA coincide además con el primer aniversario desde la reapertura del taller tras la obra integral de puesta en valor, modernización y ampliación que la Ciudad completó a fines del 2025.

La intervención incluyó una restauración de las naves existentes del taller y la readecuación de las áreas de trabajo, con nuevas herramientas, equipamiento, mesadas y espacios de guardado que ordenan y facilitan las tareas diarias del equipo de restauradores.

La obra también sumó nuevos espacios pensados para recibir al público, un pabellón con salón de usos múltiples para charlas y actividades y, por primera vez, un lugar propio para el archivo. En el exterior, una pérgola metálica conecta las áreas de trabajo con el nuevo pabellón y permite generar un espacio sombreado donde pueden restaurarse esculturas al aire libre.

Desde la reapertura el año pasado, más de 10 mil vecinos, estudiantes, investigadores y turistas visitaron el MOA para ver de cerca cómo se cuida el patrimonio escultórico de la Ciudad.

Un taller con historia. El edificio donde actualmente funciona el MOA forma, en sí mismo, parte del patrimonio histórico de la Ciudad: entre 1835 y 1854, la construcción fue vivienda del personal doméstico de la quinta de Juan Manuel de Rosas.

El equipo de restauradores, escultores y artesanos del taller trabaja todos los días en la recuperación, limpieza y puesta en valor de estatuas, bustos, placas, mástiles, fuentes y monolitos: 2.400 obras que forman parte de la identidad cultural porteña.

En su Patio de Esculturas se exhiben tanto obras que están siendo restauradas, como esculturas que debieron ser retiradas preventivamente de sus emplazamientos originales, tras reiterados actos de vandalismo, para preservarlas adecuadamente.

Visitas guiadas todo el año. Más allá del evento aniversario, el MOA está abierto al público todo el año, de lunes a viernes, entre las 10 y las 17, con acceso libre al Patio de Esculturas. En ese horario también se puede participar de visitas guiadas gratuitas, que duran alrededor de una hora, para conocer la historia del taller, su archivo y observar el espacio donde trabajan los restauradores. Pueden realizarse de manera espontánea o coordinarse previamente a través de [email protected].

El taller organiza además recorridos para escuelas primarias y secundarias, que ya pueden solicitar una fecha para sus estudiantes. A lo largo del año, en coordinación con el área de Gobierno y Vínculo Ciudadano, también realiza visitas temáticas a monumentos emplazados en distintos puntos de la Ciudad.

“Las esculturas, monumentos y obras de arte son parte del paisaje urbano de Buenos Aires. Las calles y los parques porteños tienen piezas con más de un siglo, creadas por grandes artistas. Cuidar y preservar el patrimonio porteño es una responsabilidad que requiere un esfuerzo y un profesionalismo enormes.

Queremos que los vecinos conozcan el taller y a los especialistas que hacen posible ese trabajo”, sostuvo el ministro de Espacio Público de la Ciudad, Ignacio Baistrocchi.

Restauran y reubican a la Fuente Monumental

En el marco de la restauración y puesta en valor de los diferentes monumentos y esculturas que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño comenzó con los trabajos para reunificar la Fuente Monumental, un emblemático conjunto escultórico de hierro fundido cuyas piezas permanecieron separadas durante más de un siglo en Puerto Madero, el Microcentro y Palermo. Tras un proceso de traslado y restauración de diez meses, la obra recuperará sus partes perdidas y será reubicada de forma definitiva en la plaza República de Croacia, en pleno Parque Tres de Febrero.

La imponente fuente de hierro fundido que fue inaugurada en 1903 y se erigía a unos metros de la Casa Rosada –en la denominada Plaza Colón– fue desmembrada y sus partes fueron desperdigadas y, hasta hoy, para ver sus distintas piezas había que recorrer al menos tres barrios. El cuerpo superior de la fuente, conformado por una ronda de niños, se instaló en el cruce de la Avenida de Mayo y 9 de Julio; el joven Neptuno y las náyades de su base fueron ubicados en el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), de Puerto Madero; y otro Neptuno anciano quedó, solitario, en la Plaza República de Serbia, de Palermo.