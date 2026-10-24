Nuevos subtes para Buenos Aires: cuándo llegan los coches chinos

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso clave en el proceso de modernización de su red de transporte subterráneo tras recibir formalmente en China la primera formación de una histórica compra de 224 coches. Estas unidades, destinadas a transformar la experiencia de viaje de miles de usuarios diarios, comenzarán a desembarcar en el país a partir de enero próximo y estarán operativas en el servicio comercial desde abril.

Adquiridas a la empresa CRRC, 50 de estas unidades se sumarán de inmediato a las líneas A y C para incrementar la frecuencia, mientras que las 174 restantes estarán destinadas a renovar de forma integral la flota de la Línea B.

La entrega oficial se concretó durante un acto institucional en la planta del fabricante asiático, con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, y el presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Javier Ibañez.

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Tras el tradicional corte de cinta, la comitiva técnica y las autoridades supervisaron los ensayos estáticos y dinámicos en los talleres de la firma, verificando la respuesta de los sistemas mecánicos y eléctricos tanto con el tren detenido como en movimiento sobre las vías de prueba.

Respecto al impacto de la medida, Ibañez destacó: “Estamos haciendo una transformación histórica del Subte. Estos coches van a permitir brindar un mejor servicio en la Línea A y en un corredor clave como es la Línea C, que conecta con dos de los principales nodos ferroviarios, y muy pronto también estarán listas las formaciones para la Línea B”. Asimismo, el titular de SBASE subrayó las tareas paralelas que se vienen ejecutando en la red: “Ya renovamos 21 estaciones y llevamos adelante obras claves para modernizar la infraestructura de una red centenaria como es la nuestra”.

Por su parte, Arengo vinculó el financiamiento de estas unidades con el orden económico porteño: “Gracias a la sustentabilidad fiscal y financiera de la Ciudad de Buenos Aires, podemos encarar este tipo de proyectos que requieren coordinación, confianza y visión a largo plazo, como la renovación de la flota y la construcción de la Línea F”.

Los nuevos coches representan un salto cualitativo. Estarán equipados con aire acondicionado, pantallas LED con indicación dinámica de las estaciones y un sistema de vigilancia que incluye cuatro cámaras por coche (20 por formación). Para la comodidad y circulación interna, incorporan asientos de fibra antideslizantes y mayor cantidad de agarraderas. En materia de accesibilidad universal, cuentan con sectores específicos para sillas de ruedas, apoyos isquiáticos y señalización Braille junto a los accesos.

Las dos primeras formaciones tocarán puerto argentino en enero para iniciar una rigurosa fase de testeos. Esta etapa comprende evaluaciones estáticas de componentes, pruebas dinámicas de rodaje y la denominada “marcha blanca”, procedimiento en el que las formaciones circulan por la red sin pasajeros antes de su debut en abril.

Esta adquisición se enmarca dentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, un plan integral que contempla hacia 2027 la inversión más alta de las últimas dos décadas en materia de subtes, alcanzando un presupuesto de 917 mil millones de pesos. El programa incluye obras emblemáticas como el inicio de la construcción de la Línea F, la renovación de vías, potencia y señalamiento en la Línea B, la puesta en valor de estaciones, el reemplazo de escaleras mecánicas obsoletas y la instalación de nuevos ascensores para adecuar la infraestructura centenaria.