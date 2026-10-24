DF Entertainment fue elegida para producir la misa y la vigilia de jóvenes en la visita de León XIV a la Argentina

La productora de espectáculos DF Entertainment fue elegida para realizar el servicio integral de producción y coordinación general de la Misa y la Vigilia de Jóvenes que se llevarán a cabo el próximo 9 y 10 de noviembre durante la visita del Papa León XIV al país en el marco de la gira que también incluye escalas en Uruguay y Perú.

En el marco de la primera visita apostólica a la Argentina del Sumo Pontífice, la compañía se encargará de realizar los eventos en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en Palermo. Entre otras cosas, se ocupará de la coordinación de equipos técnicos, proveedores y los servicios necesarios para ambas jornadas.

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Desde su lugar, DF Entertainment aclaró que trabajará de forma estrecha y articulada con el el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Vaticano y el resto de empresas adjudicadas por la administración nacional para garantizar la "operación eficiente, cuidada y acorde" de los dos actos con mayor convocatoria de la visita.

La misa tendrá lugar el lunes 9 de noviembre a las 11:30, mientras que la Vigilia de Jóvenes está prevista para el martes 10 a las 20:15. Ambas actividades son los actos centrales de una agenda de cuatro días que llevará al papa León XIV por la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La empresa elegida cuenta con experiencia en la producción de espectáculos masivos. Entre sus antecedentes figuran Lollapalooza Argentina y recitales de artistas internacionales como Coldplay, Taylor Swift, Oasis, Paul McCartney, AC/DC, BTS, Harry Styles, Dua Lipa, Metallica y The Weeknd.

La oferta de DF Entertainment se realizó por $8.690 millones, equivalente a unos US$5,6 millones según indicó la Agencia Noticias Argentinas en base a la cotización vendedora del Banco Nación y el proceso se realizó bajo el número 79-0012-CDI26 y el expediente EX-2026-100191830–APN-DCYC#JGM.

La agenda de León XIV en Argentina

El Sumo Pontífice llegará al país el 8 de noviembre y su visita se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Según el cronograma oficial, llegará al Aeroparque Jorge Newbery e iniciará su recorrido con una visita al Monumento al General San Martín y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Tras cerrar el lunes con una actividad con autoridades, el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, está previsto que el religioso continúe el lunes 9 con la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, un posterior encuentro en la Universidad Católica Argentina y una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín.

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La cargada agenda del Santo Padre continuará el martes 10 con un viaje a Córdoba, donde se espera que a las 10 celebre una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Acto seguido, mantendrá reuniones con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Posteriormente regresará a Buenos Aires para realizar la Vigilia de Jóvenes a las 20:15 en el Monumento de los Españoles y su agenda concluirá el miércoles 11 con la visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Al cerrar la jornada, partirá con rumbo a Lima.

AS / EM