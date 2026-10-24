Un intenso temporal provocado por El Niño provocó severas inundaciones en la provincia de Neuquén y paralizó el tránsito en rutas clave para la actividad petrolera. Las correntadas de agua y barro anegaron la localidad de Añelo y afectaron la logística operativa en el yacimiento Vaca Muerta.

La crecida del arroyo Carranza causó el desborde de la Ruta Provincial 5 y provocó la interrupción del corredor hacia Rincón de los Sauces. Ante la magnitud de los destrozos, el gobierno provincial dispuso el cierre de rutas nacionales para resguardar la seguridad y el despliegue de operativos de emergencia.

Las correntadas arrastraron maquinaria pesada y camionetas de la empresa YPF en zonas de producción hidrocarburífera. El anegamiento de los caminos principales dejó aisladas temporalmente a varias localidades y complicó el traslado de insumos para la industria petrolera.

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Como consecuencia de los desbordes de ríos y la destrucción de la infraestructura el gobierno neuquino tomó la decisión de cerrar todas las rutas nacionales, lo que en parte aisló momentáneamente a la provincia del resto del país ya que no quedaron rutas nacionales funcionales a disposición.

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En tanto, un trabajador oriundo de Comodoro Rivadavia habría resultado herido este jueves tras quedar atrapado por la tormenta en Añelo. Según informó El Comodorense, el operador de máquinas, identificado con las iniciales J. H., se encuentra en estado grave a la espera de partes médicos oficiales.

Según indicó el medio mencionado, el trágico episodio tuvo lugar alrededor de las 16 del jueves, cuando el hombre habría quedado expuesto a las condiciones meteorológicas adversas que se presentaron en la zona. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las lesiones sufridas.

El fenómeno meteorológico volvió a encender las alarmas sobre el déficit de infraestructura vial ante precipitaciones extremas en la región. Especialistas recomendaron seguir las actualizaciones oficiales para evaluar la evolución del temporal y el impacto del fenómeno El Niño.

AS / EM