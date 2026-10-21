El Tren Roca sumó servicios nocturnos desde Constitución por el furor de BTS en La Plata

La empresa estatal Trenes Argentinos dispuso de un cronograma especial de servicio nocturno para el Tren Roca frente al desembarco de la banda surcoreana BTS en la ciudad de La Plata. La medida surge para dar respuesta a la masiva movilización de la comunidad hacia el Estadio Único Diego Armando Maradona.

Las formaciones adicionales operarán de forma exclusiva entre las estaciones cabecera de Plaza Constitución y La Plata. La medida busca mitigar el colapso del transporte público convencional.

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Los horarios habituales terminan antes de la finalización de los conciertos, por lo que sin este esfuerzo técnico, los usuarios frecuentes se verían imposibilitados de retornar hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo es el cronograma especial del Tren Roca

El cronograma especial ferroviario solamente funcionará durante las tres jornadas de conciertos: el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre. Para los días de semana, las salidas desde la terminal de Plaza Constitución hacia La Plata estarán programado a las 21:51 y a las 23, mientras que el sábado el primer servicio partirá a las 21:55.

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Para el tramo desde La Plata con destino a Constitución, las frecuencias adicionales fijaron en tres bandas horarios para las tres noches: a las 23, a las 00 y a las 00:30.

Desde la Secretaría de Transporte insistieron en la obligatoriedad de utilizar la tarjeta SUBE debidamente registrada a nombre de cada usuario y con carga económica previa para agilizar el cruce de molinetes. También recomendaron verificar posibles actualizaciones del servicio antes de viajar.

Las puertas del estadio abrirán sus accesos generales a partir de las 16:30. El ingreso estará dividido de según ubicación de los tickets, distribuidos entre las calles 526, 23, 21 y la avenida 32.