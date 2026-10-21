Resurge el temor por la "ameba comecerebros" tras muerte de un niño en un complejo termal de Catamarca

La Intendencia de Fiambalá, en Catamarca, clausuró un complejo termal luego de que un niño de diez años falleciera por una meningoencefalitis amebiana primaria. Esta infección es causada por la ameba Naegleria Fowleri, también conocida como “comecerebros”, que habitan de forma natural en ambientes de agua dulce cálida o templada.

Como consecuencia de la infección, el Ministerio de Salud de Catamarca cerró preventivamente el establecimiento para realizar tareas de muestreo y análisis del agua para verificar la presencia del microorganismo. Los equipos técnicos trabajan allí para reconstruir las posibles exposiciones del niño en los 12 días previos al inicio de los síntomas.

Un niño de 10 años falleció a causa de la ameba "come-cerebros" en las Termas de Fiabalá

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Un niño murió infectado por una ameba comecerebros

El pequeño permaneció internado en el Hospital Interzonal “Eva Perón”, donde el equipo de infectología tuvo las primeras sospechas de que su cuadro había sido causado por la ameba. Este diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán, que analizó una muestra del líquido cefalorraquídeo.

El complejo termal fue clausurado para estudiar la presencia de la ameba comecerebros.

El hospital había advertido los signos compatibles con la infección, pero explicó que es difícil de detectar, ya que sus síntomas iniciales son similares a los de una meningitis bacteriana. Por otra parte, las autoridades descartaron los riesgos de contagio entre familiares y convivientes, ya que la Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona.

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Ameba comecerebros: cuáles son los síntomas de su infección

A pesar de que la infección por una ameba comecerebros no es frecuente, el 97% de los casos son fatales, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Estas se alimentan de bacterias encontradas en el agua y el suelo, pero a veces pueden ingresar en el organismo humano a través de la nariz.

La ameba comecerebros ingresa al organismo humano a través de la nariz.

Así es como penetra el cerebro a través del nervio olfatorio y permanece allí por tres a 14 días, hasta que los síntomas comienzan a aparecer. Quienes fueron infectados por este organismo presentan fiebre, vómitos, náuseas y dolor de cabeza; pero luego pueden aparecer otros trastornos sensoriales y motores.

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Finalmente, se produce la “meningoencefalitis hemorrágica necrotizante", que se trata de una inflamación del cerebro que destruye el tejido y deja en coma a los infectados que, en la mayoría de casos, terminan con su muerte. Los especialistas aconsejan que, en caso de bañarse en aguas cálidas, si una persona presenta alguno de los síntomas, vaya inmediatamente al médico, ya que la enfermedad avanza rápidamente.

JSM

LT