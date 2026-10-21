Un niño de 10 años falleció a causa de la ameba "come-cerebros" en las Termas de Fiabalá

Un niño de 10 años falleció en las Termas de Fiambalá a causa de un cuadro de meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), conocido popularmente como la "ameba come-cerebros".

Un niño de 10 años falleció en las Termas de Fiambalá, a causa de una infección de baja tasa de contagio, pero alta tasa de letalidad

Esta es una grave infección del sistema nervioso central provocada por el microorganismo Naegleria fowleri, Frente al trágico hecho, la Municipalidad de Fiambalá ordenó el cierre preventivo del complejo de mientras la cartera sanitaria provincial realiza análisis sobre las aguas para corroborar si el contagio ocurrió en el predio.

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El diagnóstico fue confirmado tras los estudios del Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán, que analizó una muestra de líquido cefalorraquídeo enviada desde el Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón", donde el menor permanecía internado.

Luego de realizarle una prueba de PCR en tiempo real, los especialistas identificaron de manera concluyente la presencia del patógeno.

Muestreos e investigación epidemiológica en Fiambalá

A partir del reporte médico, los equipos técnicos del Ministerio de Salud de Catamarca pusieron en marcha un operativo epidemiológico que abarca la reconstrucción de los movimientos del niño en los 12 días previos a la aparición de los síntomas, plazo coincidente con la incubación habitual de la enfermedad.

Como parte del protocolo, las autoridades procedieron a tomar muestras de agua y de superficies en los sectores del complejo termal señalados por los allegados al menor. Mientras los resultados de los análisis de laboratorio continúan en proceso, se dispuso el cese de actividades en el predio turístico por precaución.

Desde el área de Salud de la provincia aclararon que se trataría de un caso aislado y llevaron tranquilidad a la población al recordar que la ameba no se transmite entre seres humanos, por lo que se descartó cualquier tipo de riesgo para familiares, convivientes o el personal médico que asistió a la víctima.

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Cómo actúa la Naegleria fowleri y cuáles son las vías de contagio

La Naegleria fowleri es un organismo unicelular de vida libre que se encuentra de manera natural en cuerpos de agua dulce templada o cálida,como ríos, lagos, lagunas, pozas termales o piletas con tratamiento de cloro insuficiente, y en el suelo.

La infección se produce exclusivamente cuando agua contaminada ingresa por las fosas nasales, habitualmente al nadar, bucear o realizar actividades acuáticas recreativas. Una vez alojado en la cavidad nasal, el microorganismo se desplaza a través de las terminaciones nerviosas hasta llegar al cerebro, donde causa la inflamación del tejido cerebral.

Los especialistas remarcan que la afección no se transmite por beber agua ni por contacto directo entre personas. Aunque se trata de una patología de bajísima frecuencia a nivel global, registra una alta tasa de letalidad, por lo que la detección temprana resulta clave ante la aparición de sintomatología compatible.

Los síntomas iniciales de la meningoencefalitis amebiana primaria son muy parecidos a los de una meningitis bacteriana, comenzando de forma repentina con dolor de cabeza intenso, fiebre alta, náuseas y vómitos. A medida que la infección avanza rápidamente en los días siguientes, pueden aparecer rigidez de nuca, confusión, pérdida de equilibrio, convulsiones, alucinaciones y alteración del estado mental, cuadros que evolucionan con gravedad extrema si no reciben atención médica inmediata.