En el marco de la gira global previa a la máxima cita del fútbol, Buenos Aires se prepara para recibir nuevamente al galardón más codiciado del deporte. El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ llegará al país para ser exhibido el próximo 20 de febrero de 2026 en el predio de La Rural.

La iniciativa, impulsada por Coca-Cola, busca que "los fanáticos argentinos tengan la oportunidad de vivir una experiencia única y acercarse al Trofeo Original", según se detalló en el comunicado oficial difundido por la compañía.

Para acceder al evento, la organización dispuso un sistema de participación digital que ya se encuentra activo. El período para intentar conseguir los ingresos comenzó el pasado 19 de enero y se extenderá hasta el 18 de febrero de 2026 a las 9.

Cómo participar por las entradas

El mecanismo establecido es gratuito y no requiere obligación de compra, aunque está restringido a mayores de 18 años. Los interesados deben registrarse en el sitio web oficial de la marca (https://www.coca-cola.com/ar/es/offerings/copa-mundial-de-la-fifa-2026/trophy-tour), completar los datos personales y validar el correo electrónico.

Desde la organización explicaron que "el registro es obligatorio y se permite una participación por día", siempre y cuando el usuario no haya ganado previamente. Una característica del sistema es la inmediatez: el sitio informa al instante si el participante obtuvo el premio.

"El premio consiste en la posibilidad de acceder a dos entradas digitales en formato QR", precisaron en el texto de prensa. Los ganadores podrán canjear sus tickets eligiendo entre 10 franjas horarias disponibles (de 9 a 19), aunque aclararon que dicha elección estará "sujeta a disponibilidad al momento del canje".

Socios participantes y alternativas

Dado que la promoción cuenta con un "cupo limitado de entradas", la organización informó sobre vías alternativas para quienes no logren ganar a través del sitio web.

Según el comunicado, aquellos que no resulten favorecidos "podrán acceder a entradas a través de las acciones y promociones de los socios participantes en Argentina". Entre las empresas que dispondrán de tickets se mencionan a Shell, Axion, McDonald’s, Pedidos Ya y Rappi.

La compañía de bebidas, que comercializa sus productos en el país junto a cuatro socios embotelladores, remarcó que esta acción es parte de su compromiso para "acercar a los fans al corazón de la acción".

AM/ML