Habló la mamá de Felipe, el nene de 2 años al que le descubrieron un cáncer avanzado mientras estaba de vacaciones en Florianópolis

María de los Ángeles Solís, la madre de Felipe, el niño de dos años de Chaco al que le encontraron un cáncer avanzado mientras pasaba sus vacaciones en Florianópolis, Brasil, reveló cómo será la nueva etapa que deberá afrontar su hijo. La mujer subió un video a sus redes sociales donde agradeció a las personas que ayudaron a la colecta de la familia y habló de su futuro.

El menor ya fue trasladado al Hospital Garrahan, donde está siendo atendido. La madre del pequeño contó: “Estoy afuera del Garrahan mientras a Felipe le están haciendo un estudio de alta complejidad. Estoy muy agradecida por la preocupación, por la cantidad de mensajes que recibimos” tras la trascendencia que tomó el caso y que llevó a que pudieran cubrir los gastos.

Y agregó: "Ya estamos acá, estamos cubiertos por la obra social. Por ustedes, Felipe pudo tener ese avión sanitario y estar acá. Y, para resumir un poco, el vuelo sanitario fue un éxito, nos tocó un médico y una paramédica, excelentes profesionales, hicieron que el vuelo sea ameno. Agradecer por la agilidad, por la rapidez, para que Felipe no pierda ni un minuto. Él llegó estable, llegó bien. Es un guerrero”, expresó la mujer.

En ese punto, remarcó: “Lo admiro con toda mi fuerza. Solo pedirles que recen, que nos den fuerza para afrontar este tratamiento que es largo, no es fácil. Las colectas, las rifas ya las vamos a dar por finalizadas. Ya la solidaridad de la gente fue demasiada. Lo que fue la colecta ya me va a dar la tranquilidad de dedicarme a él en este largo tratamiento”, manifestó.

Finalmente, la mujer reveló lo que ocurrirá con el niño: “Hoy se habla de 12 meses (de tratamiento) en principio. Vamos a vivir acá, en Buenos Aires, y vamos a acompañar a mi bebé en el tratamiento. Solo vamos a pedir oraciones”.

Felipe, el nene de 2 años diagnosticado con cáncer en Florianópolis

El problema de salud de Felipe

El 24 de enero pasado, Felipe se fue de vacaciones con su papá, quien está separado de su madre, y con su hermano Valentino. Los tres salieron desde Chaco hacia Florianópolis. Todo iba bien hasta que el niño comenzó a tener problemas de salud y su padre, al ver que empeoraba su estado, decidió llevarlo a un hospital.

Los médicos brasileños le realizaron varios estudios y confirmaron que el menor tenía tumores en el tórax, la médula espinal y los huesos orbitales. El de la médula fue identificado como neuroblastoma. Al enterarse la noticia, la madre del niño viajó de urgencia desde Resistencia para estar junto a su hijo. Gracias a la solidaridad recibida, consiguieron el avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires, donde fue recibido por los profesionales del Garrahan, que ahora están encargándose de él.

