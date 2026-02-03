Tras recibir un diagnóstico de cáncer durante sus vacaciones en Florianópolis junto a su familia, Felipe, un nene argentino de dos años, permanece internado en un centro de salud de Brasil y espera ser trasladado al Hospital Garrahan, mientras que su estado de salud mostró un avance alentador.

"Estamos acá con Felipe, nos dejaron salir afuera un ratito. Queremos agradecerles a todos por la difusión, por la solidaridad con él", manifestó la mamá del niño, María de los Ángeles Solís, en un video compartido a través de Instagram por el padre del menor, Iván Nicolás Adamczuk.

"Él está poniendo toda su fuerza para salir adelante. El trabajo acá de nosotros es día a día, hora ahora. Él es muy fuerte, es un bebé muy guerrero y les agradece a todos por sus oraciones. Es un genio Felipe y les mandamos a todos un beso gigante. Sigan rezando y orando por él y por nosotros", expresó la mujer junto al niño.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En diálogo con Clarín, Adamczuk explicó que su hijo ya cuenta con los indicadores vitales estabilizados y los médicos del Hospital Infantil Joana de Gusmão, ubicado en Florianópolis, podrían evaluar un posible traslado al Hospital Garrahan en Buenos Aires, para comenzar allí el tratamiento de quimioterapia.

"Aún no empieza con la medicación porque están evaluando. Posiblemente, este martes se haga el traslado así que dejaron en stand by la quimio. En el caso de que no viaje si arrancaría mañana sin falta con la quimio", amplió el hombre sobre la evolución del estado de salud de su hijo.

Operan a Bastián Jerez por séptima vez tras el accidente en Pinamar

En principio, los médicos indicaron que debían realizarle un estudio al menor para comenzar la quimioterapia e incluso le colocaron un chip para realizar un monitoreo y suministrarle la medicación a través de esa vía. Sin embargo, y afortunadamente, los valores del nene mejoraron, por lo que se pasó a considerar su traslado a Argentina.

"Los médicos del hospital no aceptaron la ambulancia sanitaria porque es muy larga la distancia. Ellos no querían que sea por vía terrestre, sino por vía área y monitoreado", añadió luego el hombre sobre el momento en el que los especialistas brasileros rechazaron el traslado por vía terrestre.

Un diagnóstico devastador

El pasado 24 de enero, Felipe salió de vacaciones con su papá, quien está separado de su madre, y con su hermano Valentino. Los tres partieron desde Chaco hacia Florianópolis en colectivo. Todo marchaba bien hasta que, durante el viaje, el menor de dos años se descompensó.

"Intenté darle de comer, no quería, me rechazaba todo tipo de comida, excepto helado que había comprado en la terminal. Estaba muy irritable. No era mi hijo, entonces el 26 de enero lo llevé a UPA (Unidade de Pronto Atendimento)", relató Adamczuk a Clarín.

Ya un día después, en Brasil, el hombre explicó que su hijo empeoró, que se encontraba decaído, no iba al baño y no quería comer, por lo que lo llevó a un centro médico. "Lo atienden y medican, me dicen que podía ser algo de la flora intestinal como que estaba empachado. Algo le había caído mal días antes de viajar", señaló.

Loan Peña y Cristian Schaerer: dos niños desaparecidos

Dado que el diagnóstico no le convenció totalmente y que su hijo no mejoraba, el padre llevó a su hijo de dos años a la guardia del Hospital Infantil Joana de Gusmão. "Lo llevo y le sacan sangre, le hacen una tomografía y ahí salta una mancha más arriba en la zona del tórax. Ahí me dicen que podía ser neumonía", amplió.

"Nos internamos los dos. Empiezan a controlarlo y a la medianoche lo pasan a terapia intensiva con un posible diagnóstico de tumor en el tórax. El primero que sale es en la médula y me confirman que es un neuroblastoma", detalló sobre el momento en el que recibieron el duro diagnóstico.

Tras realizar diferentes estudios, los médicos confirmaron que el menor tenía varios tumores en la zona del tórax, en la médula espinal y en los huesos orbitales. Se trata de un tipo de cáncer que suele afectar a bebés y niños pequeños, generalmente menores de 5 años. "Jamás nos imaginamos esto, pero toca vivirlo", expresó su padre.

La familia y la atención gratuita en Brasil: "Nos incluyeron como si fuéramos uno de ellos"

Luego de recibir el terrible diagnóstico, la madre del niño María de los Ángeles, viajó de urgencia desde Resistencia, Chaco, para acompañar a su hijo. En medio de la conmoción, los padres del pequeño agradecieron vía redes sociales el apoyo, las muestras de cariño y la difusión del caso. Además, destacaron la atención médica gratuita brindada en Brasil.

"Es para destacar. Siempre nos incluyeron como si fuéramos uno de ellos. Todo fue totalmente gratuito. Los médicos y enfermeros eran muy amables, comprensivos, porque no manejamos bien el idioma y hablaban despacio, usábamos traductores por el teléfono", detalló el padre del pequeño.

Este martes, en medio de la conmoción, el padre del niño compartió un emotivo video con fotos de su hijo acompañado por la canción "Ojos Color Sol" de Calle 13 con Silvio Rodríguez.

"Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él"; "Tus ojos hacen magia"; "Despertaste y le diste vuelta a mi universo", son algunas de las frases que contiene la canción con la que el hombre decidió acompañar el video de su hijo, publicado este martes en su cuenta de Instagram.

AS/LT