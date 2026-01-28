Una mujer encontró una serpiente de casi dos metros en la cocina en una capilla de Chaco

Una mujer encontró una serpiente de casi dos metros en la cocina en una capilla de San Cayetano, en la localidad de Barranqueras, dentro de la provincia de Chaco. Rápidamente, realizó una llamada a la Policía, poniendo en marcha un operativo que captó la atención de los vecinos.

Según relataron medios locales, el operativo se desarrolló con total serenidad y concluyó cuando el efectivo logró retirar al reptil sin mayores complicaciones. La serpiente fue identificada como un ejemplar macho juvenil de Boa Curiyú, especie que suele habitar en ambientes naturales de la región.

El animal fue entregado al Refugio Naturaleza Reptil, donde permanecerá resguardado a cargo del personal especializado. La institución confirmó que el ejemplar será liberado nuevamente en su entorno natural después de que esté bajo observación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En paralelo, el Gobierno de Entre Ríos comunicó que aumentaron un 75% los casos de mordeduras de serpientes yarará a personas durante el 2025. De esta forma, el Ministerio de Salud provincial remarcó reforzar las precauciones y actuar con rapidez ante cualquier accidente.

Según reveló el ministerio, durante el año pasado se notificaron 56 casos de envenenamientos por mordedura de esta especie, frente a los 32 reportados en 2024. La situación adquiere particular relevancia en plena temporada de vacaciones, cuando la presencia de visitantes en áreas naturales suele aumentar.

Misiones fortalece la estrategia de conservación del yaguareté

El ministerio recordó la existencia de dos tipos de yarará de importancia sanitaria en la provincia: la yarará grande o víbora de la cruz, que puede identificarse por los dibujos en forma de riñones o herraduras, y la yarará chica, con un patrón característico que se asemeja a relojes de arena o alas de mariposa.

El Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos (CIAAT-ER) difundió pautas para actuar ante una mordedura. Las recomendaciones incluyen conservar la calma, quitar objetos que puedan comprimir la zona afectada (anillos, pulseras o cinturones) y trasladar a la persona al centro de salud más cercano lo antes posible.

El Ministerio de Salud recalcó que los hospitales cabecera de cada departamento funcionan como centros antiponzoñosos y cuentan con el antiveneno bivalente específico para tratar mordeduras de yarará.

BGD/DCQ