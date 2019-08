Encontraron el cuerpo de un hombre en la cisterna de una escuela de Guaymallén

Noticias Relacionadas Detuvieron a tres ex funcionarios de Marios Das Neves en Chubut

Un hombre de 39 años fue encontrado muerto en el interior de una cisterna, ubicada detrás de la escuela técnica Miguel Pouget, de Guaymallén, en Mendoza. El hallazgo fue protagonizado por jóvenes que caminaban por el lugar y advirtieron la presencia de un cadáver sumergido en el agua, por lo que llamaron al 911 y enviaron policías hasta el lugar indicado.

El hecho ocurrió el sábado 24 de agosto, aunque los familiares de la víctima habían denunciado su desaparición el jueves previo. Según publicó Mendoza Post, en el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Científica, quienes sacaron el cuerpo del agua. En principio, no presentaba signos de violencia, según aseguró el jefe de Policía, Roberto Munives.

Escuela técnica Miguel Pouget, de Guaymallén.

Además, fuentes judiciales consideraron que por el momento no hay ningún indicio de la participación de un tercero en la muerte. De todos modos, la causa del deceso la determinará el Cuerpo Médico Forense. El expediente se inició bajo la carátula de "averiguación muerte" por el deceso de Claudio Alejandro Centorbi. Debido a que los alumnos consumen agua proveniente de la cisterna, las autoridades del establecimiento dispusieron la suspensión de actividades mientras se limpia el tanque y se reestablece el suministro de agua apta para consumo humano.

Por su parte, el supervisor de la escuela, Alberto Alessandra, afirmó en declaraciones a Canal 9: "Inmediatamente conocido los hechos el día domingo ya se tomaron las medidas necesarias para proceder a la suspensión de actividades del lunes y martes, para realizar la desinfecciones correspondientes. La tareas se terminaron ayer en la tarde con la desgraciada suerte que al largar el agua se rompió una válvula del caño maestro y volvimos a quedarnos sin agua. Esa es la situación por la que hoy las clases continúan suspendidas hasta el mediodía que se terminen las tareas de reparación".

Ante la pregunta de si los alumnos bebieron el agua infectada el viernes, respondió: "En primer lugar, no sabemos cuándo esa persona puede haber hecho lo que hizo, es una información que deben pedir en la Justicia, pero lamentablemente nosotros no podríamos decir si eso fue así o no, de todas maneras a la salida de esa cisterna hay una planta de clorado que estaría desinfectando esa agua. Calculamos, y ni hemos tenido ningún conocimiento de que haya ocurrido nada, pero no es algo que podamos asegurar ni decir que no".

DR