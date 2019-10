Encuentro nacional de Mujeres: marcha masiva en La Plata

La 34° edición del Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de La Plata tuvo una marcha multitudinaria con más de 200 mil manifestantes, que partieron desde calles 1 y 60, y finalizaron el recorrido en el Estadio Único de La Plata, donde se celebrará una peña a partir de las 20:30.

En la previa a la marcha final, se realizaron 87 talleres y conversatorios, desde las 9 hasta las 18. En estos seminarios, se abordaron cuestiones relacionadas con la comunicación, la política, los gremios, el trabajo, el arte, la salud, la niñez, la sexualidad, la prostitución, la lucha por el cupo trans, entre otros. Los temas se abordaron en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en los colegios universitarios.

La Comisión Organizadora estimó que el sábado, en la primera jornada, participaron unas 200 mil personas, pero este domingo se estimaba que la cifra aumentaría durante la movilización, ya que cesaron las tormentas que azotaron la capital bonaerense durante el inicio del fin de semana, y postergaron el inicio del Encuentro.

Encuentro Nacional de Mujeres: Multiplicar la lucha es asumirnos diversas

Mujeres y disidencias de toda Latinoamérica hicieron la asamblea Abya Yala, cuyo encuentro de este año está atravesado por un debate clave: por primera vez en 34 años el hasta ahora llamado Encuentro Nacional de Mujeres están ante la posibilidad de cambiar el nombre a Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binaries. Sobre el mediodía, además, una gran multitud de mujeres protagonizó un "tetazo" frente a la Catedral de la ciudad, en una intervención artística organizada por los movimientos de izquierda.

Las mujeres estuvieron con el torso desnudo y con distintas consignas pintadas en su cuerpo frente al edificio emblemático que estaba protegido por personal femenino de la Policía Bonaerense y que separaba con vallas a las manifestantes. "Dicen que somos zurdas y asesinas, los fachos que apoyaron a genocidas. Dicen que quieren salvar a las dos vidas, los que cubren a curas por pedofilia", cantaron, entre bombos y banderas las participantes de esa iniciativa.

El cierre del Encuentro será el lunes 14 y allí se leerán las conclusiones en el Acto de Cierre, además de elegirse en forma democrática la sede del encuentro del año que viene.

Esto me pasó ayer. Ya estoy en casa. Por primera vez en mi vida, volví de un Encuentro antes. Tengo ganas de gritar y de llorar. Cuídense mucho. Marchen por todas. Vivan un Encuentro feliz. Gracias, pibas, por salvarme una y otra vez. pic.twitter.com/OPCQuiJCrz — Gachi Krause 👽 (@gabukrause) October 13, 2019

En el marco del Encuentro, una mujer que participó contó la experiencia que vivió en redes sociales, en la que la ayudaron un grupo de mujeres cuando dos hombres la persiguieron e intentaron abusar de ella. "Dos hombres me siguieron gritándome cosas, me alcanzaron y me pusieron contra una pared y me empezaron a manosear", contó. Y agregó: "Pasó un grupo de pibas, los sacó cagando y me acompañaron hasta que me tomé un taxi".

