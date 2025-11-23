Entre likes, culpas y consumos: los cambios en la maternidad en la era de las redes sociales

¿Qué idea de maternidad reina en el mundo de las redes sociales? ¿Cómo impacta en sus seguidores? En un mundo de corazoncitos y likes, ¿cómo se transita la maternidad contemporánea?

“Hasta hace poco predominaba una maternidad idealizada: casas limpias, heladeras llenas, cuartos Pinterest. Luego apareció el ‘lado B’, lo opuesto”, describe la filósofa Flor Sichel, autora del libro Todas las exigencias del mundo.

Para Marina Sánchez de Bustamante, doctora en Ciencias Sociales e investigadora en maternidad y cultura de masas, el modelo actual tiene raíces previas a las redes: “Hereda un arquetipo consolidado por los medios del siglo pasado: la madre dedicada, amorosa, eficiente, responsable absoluta del hogar y la crianza”. Esa figura, agrega, se volvió más demandante a medida que crecía la participación femenina en el trabajo asalariado. “Se intensificaron las exigencias económicas y emocionales, lo que genera culpa, ansiedad y desborde psicofísico en las madres contemporáneas”.

Instagram se convirtió en el escenario donde esa maternidad se muestra y se consume. Incluso cuando buscan representar la “maternidad real”, muchas reproducen un ideal. “Durante el embarazo tuve que frenar el consumo porque no paraban de aparecer consejos. Luego me di cuenta de que todo era más simple”, cuenta Mariana Leonhard, guionista y madre reciente.

Clara Bartolomé, mamá de una bebé de 18 meses, coincide: “A la noche, dando la teta, scrolleás y te llegan productos que supuestamente necesitás, y los comprás sin pensar”. Para otras, las redes fueron compañía. “Me sentía sola porque no tenía amigas madres, y esas cuentas me acompañaron en el embarazo y el primer tiempo”, recuerda Rocío Bellver. Sichel reconoce ese doble filo: “Puede haber identificación y alivio en el puerperio, pero también frustración por sentir que nunca se llega a ese ideal inalcanzable de la buena madre”.

Las momfluencers argentinas reúnen cientos de miles de seguidores y trabajan con marcas que amplifican su discurso. Delfina Roldán, cofundadora de @mama_sos, cuenta: “Surgió del deseo de compartir la maternidad y dar tips prácticos. Si una marca no nos representa, no la mostramos. Las seguidoras buscan compañía”. Sánchez de Bustamante advierte que su influencia excede lo virtual: “Hubo una autenticación de la voz materna. Por primera vez, las madres definen la maternidad. Antes, esas voces eran las de expertos”.

Criar en el siglo XXI. En este ecosistema domina la “positividad”, pero puede resultar dañina. “Cada cosa que leía me generaba culpa”, dice María Soledad Rojas, comunicadora y madre de dos hijos. “Siempre hay una mirada juzgona: nada es suficiente”.

“Estas cuentas instalan comportamientos, qué objetos tener, cómo debe verse una madre o su hijo. Todo está atravesado por un deber ser y un deber tener”, opina Ana Laura Conde, docente y actriz. Sobre el sentido de comunidad, agrega: “Me parece peligroso: se pierde el registro de que esas madres están trabajando. La comunidad les sirve para trabajar más y mejor”.

Las redes ofrecen compañía, recursos y pertenencia, pero también alimentan la ansiedad. “Traté de alejarme y confiar más en mi instinto y en lo que me decían otras madres reales. Hay muchos momentos de soledad y caés rápidamente en el engaño de que eso te está haciendo compañía, pero es una ficción”, dice Leonhard.

Sichel propone recuperar la confianza en la experiencia propia: “No hay verdades absolutas. Si uno espera resolver la crianza viendo un reel, se pierde lo más interesante: criar”.

Para Sánchez de Bustamante, el desafío de los feminismos es político: “Reconocer que el cuidado constituye lo humano. No se trata de rechazar esa responsabilidad, sino de redistribuirla y transformar las instituciones que la desconocen”.

“El desafío para los feminismos es disputar el reconocimiento colectivo de que la dependencia afectiva y los cuidados constituyen lo humano. Que la vida común implica compromisos, cargas, ataduras. La lucha política que plantean los feminismos no es desprenderse de esa responsabilidad sino revertir su valor menospreciado, distribuir la responsabilidad y transformar las lógicas que desconocen tanto la responsabilidad como el deseo y el derecho de cuidar y de recibir cuidados”, concluye Sánchez de Bustamante.

Una excepción al glamour

R.P.

Cuando proliferaban las “mamis” de distintos tipos, como la “fit”, la “pediatra”, la “psicóloga”, apareció una opción que rompió muchos esquemas: @mamialbañil, creada por Bernardita Siutti. La influencer afirma: “En mi cuenta no hablo de maternidad. Sí, a veces muestro a mis hijas, pero no doy tips de crianza. Lo que busco es inspirar a que otras mujeres se animen a cosas nuevas: si yo puedo arreglar una pared, cualquiera puede”, dice. “Soy una mina común que hace arreglos, y creo que eso motiva mucho”.

La nostalgia como valor

R.P.

El fenómeno de las tradwives crece en el mundo. “Es radicalmente conservador: promueve un regreso a una ‘feminidad pura’ basada en la masculinidad proveedora, la familia tradicional y los valores religiosos”, analiza Sánchez de Bustamante. Sus protagonistas –mujeres blancas, de alto nivel socioeconómico, que exhiben vidas ordenadas y hogareñas– difunden un mensaje político bajo la estética de la calma doméstica. Detrás se esconde un modelo de feminidad blanca, heterosexual y algo conservadora.