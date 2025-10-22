Entregan kits de juegos de mesa tradicionales para que los chicos usen en los recreos

Con el foco puesto en el bienestar y la convivencia, el Ministerio de Educación de la Ciudad lanzó una campaña educativa con propuestas que invitan a conectarse, interactuar y repensar el lugar de la tecnología en la vida escolar. Para eso hizo una compra de juegos de mesa clásicos que estarán en las escuelas. Entre otros, Carrera de mente, el Pictionary, el UNO, el Jenga, Cuatro en línea y Pasapalabra.

Esto se complementa con la medida que el gobierno de la Ciudad implementó, en agosto del 2024: la regulación del uso del celular en las aulas, una medida que ayudó a mejorar la atención, la convivencia y el aprendizaje de los estudiantes.

En una nueva acción en esa línea, el Ministerio de Educación de la Ciudad puso en marcha una campaña integral que busca promover el uso equilibrado de la tecnología y fortalecer los espacios de encuentro dentro de las escuelas secundarias de gestión estatal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La iniciativa forma parte de la campaña Aprendé a Desconectar y se desarrolla a través de distintas acciones complementarias. La más destacada —y que ya se está implementando— es la entrega de kits lúdicos a todas las escuelas secundarias de gestión estatal.

Cajas de juegos para los recreos

Se trata de una caja especialmente preparada que incluye juegos tradicionales como Carrera de mente, Pictionary, UNO, Jenga, Cuatro en línea y Pasapalabra, además de sogas para saltar.

Con la entrega de estos juegos se busca incentivar la interacción entre los chicos, el trabajo en equipo y la creatividad de los estudiantes con el fin de promover el movimiento, la imaginación y el vínculo entre pares.

Además, también se están entregando a los equipos docentes y directivos la guía pedagógica “El valor del juego en la adolescencia”, un recurso pedagógico que ofrece orientaciones para incorporar el juego como herramienta educativa y de desarrollo emocional.

En cada establecimiento, las cajas son entregadas a los directivos y docentes, que deberán administrar el uso de los juegos y disponer un cronograma para entregarlos de manera ordenada a los estudiantes que los soliciten. Los chicos podrán utilizar los juegos en los recreos o en los tiempos libres y deberán solicitarlos a los preceptores o docentes.

Los kits no estarán en poder de los alumnos durante las horas de clases.

El objetivo es que los juegos se utilicen en los recreos y espacios libres para generar mayor interacción entre los chicos.

“Hace más de un año dimos el primer paso al regular el uso del celular en las aulas y los resultados fueron muy positivos. Ahora profundizamos ese camino con nuevas acciones que fortalecen la atención, la convivencia y el bienestar de los estudiantes”, afirmó la ministra de Educación porteña, Mereces Miguel.

“Cuando los chicos se desconectan de las pantallas, se conectan entre ellos y ahí es donde realmente se produce el aprendizaje. Aprendé a Desconectar apunta justamente a eso, recuperar el vínculo humano”, agregó la funcionaria.