Evaluan la marcha del Plan de Alfabetización: su presupuesto aumentó, pero tiene problemas operativos

A dos años de la puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización, expertos en educación realizaron una completa evaluación sobre esta política educativa en las diferentes provincias argentinas.

“Hasta ahora, el foco del Plan”, explican desde la ONG especializada Argentinos por la Educación, “fue la formación de docentes y la distribución de libros y diversos recursos pedagógicos. Sin embargo, vemos todavía muchos desafíos en lo que es su implementación concreta”, le dijo a PERFIL Martín Nistal, coordinador de investigación de la organización.

Como ejemplo, mencionan que buena parte de las provincias aún tienen acciones “en desarrollo” en áreas como capacitación docente y acompañamiento a las escuelas, mientras que el uso de evaluaciones para orientar las mejoras pedagógicas concretas para las aulas sigue siendo limitado.

Estas conclusiones surgen del informe “Alfabetización: ¿Qué pasó y dónde estamos?”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Luz Martorelli, Martín Nistal y Lucía Vallejo.

El documento recopila los principales hitos a nivel provincial y nacional respecto a las políticas de alfabetización desde su aprobación, en mayo del 2024. También analiza los resultados de las pruebas “Aprender 2024” y releva las ejecuciones presupuestarias por parte del Gobierno nacional durante 2024 y 2025.

Historia del programa

En 2023, “Argentinos por la Educación” lanzó, junto con más de 200 organizaciones, la “Campaña Nacional por la Alfabetización”. En ese marco, los candidatos a presidente –entre ellos, Javier Milei– adhirieron al Compromiso por la Alfabetización y se comprometían a desarrollar un plan para priorizar las políticas de alfabetización. También firmaron los gobernadores de 18 provincias.

En 2024, el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan Nacional de Alfabetización junto con 24 planes jurisdiccionales, lo que permitió establecer un marco federal común para fortalecer la enseñanza de la lectura y la escritura en todo el país.

Sin embargo, la implementación muestra ritmos desiguales: mientras algunas acciones de los planes ya fueron completadas por varias provincias, otras continúan en desarrollo, especialmente en lo referido al uso de evaluaciones y la entrega de materiales.

A nivel provincial, uno de los principales avances se observa en la estructura institucional de los planes, la capacidad técnica y el marco normativo. Hay 17 jurisdicciones que designaron equipos técnicos específicos con dedicación prioritaria a esta política, mientras que otras cinco se encuentran en proceso de hacerlo y dos no lo han implementado. Además, 16 provincias definieron lineamientos curriculares específicos para la alfabetización, siete están en desarrollo y una no reportó información.

En cambio, otras acciones vinculadas directamente con la mejora de la enseñanza en las aulas presentan avances más graduales. La implementación de capacitaciones docentes se encuentra mayoritariamente en desarrollo: 11 jurisdicciones ya lo hicieron, 12 continúan implementándolas y una aún no inició.

La entrega de libros por parte de las provincias muestra un nivel de avance heterogéneo. Una docena de provincias completaron esta acción, cinco están en eso y siete aún no lo han hecho.

Según Anabella Díaz, profesora de Lengua y Literatura y formadora de docentes, “resulta auspicioso el incremento presupuestario del 152% en términos reales y la entrega efectiva de 19,6 millones de libros. No obstante, la demora en la distribución y la ausencia de ejecución presupuestaria en 2025 para los ejemplares de 2026 amenazan con repetir el desfasaje”.

Algo parecido sostuvo Irene Kit, pedagoga y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos: “Gracias a demandas e iniciativas de la sociedad civil, la alfabetización inicial entró en la agenda pública; los gobiernos expresaron su compromiso y ya van dos años de gestión, con logros y desafíos pendientes. El informe muestra que posiblemente en 2026 los libros provistos por la Secretaría de Educación también lleguen avanzado el año escolar. Eso es un problema serio”.

En cuanto a la formación docente, más de 11.500 docentes participaron en ateneos didácticos presenciales y más de 37 mil de cursos virtuales, además de instancias específicas de capacitación para supervisores y directivos. En paralelo, se implementó el programa Escuelas Alfa en Red, que alcanzó a 6.686 escuelas con mayores desafíos en alfabetización con el objetivo de brindarles recursos especiales.

La provisión de materiales educativos fue otro eje central de las acciones nacionales. En 2025 se distribuyeron 19,6 millones de libros vinculados a la alfabetización. Esta distribución comenzó a hacerse efectiva a partir del segundo trimestre de 2025, luego de que en 2024 se realizaran compras sin concretar la entrega a las escuelas.

Finalmente, según Nistal, “ahora es crucial mantener la evaluación constante en tercer grado (o inferior) para que obtengamos resultados rápidos sobre cómo va la alfabetización. Por otra parte, se debe asegurar que la entrega de libros se haga bien y no con el año lectivo ya avanzado, optimizando el uso de recursos. Finalmente, es fundamental destinar recursos para la capacitación docente, asegurando que los profesores se sientan acompañados y reciban recursos para el aula”.

¿Hay plata para este Plan de Alfabetización?

El financiamiento nacional para el plan registró un aumento significativo entre 2024 y 2025. El gasto nacional destinado a alfabetización pasó de representar el 2,4% del gasto educativo nacional en 2024 (144.510 millones de pesos constantes de 2025) al 6,4% en 2025 (364.840 millones de pesos), lo que representa un incremento del 152% en términos reales. La mayor parte de estos recursos se destinó a transferencias a las provincias, principalmente para ampliar la jornada escolar (77,1%), además de financiar la compra de libros (13,9%) y la formación docente (1,8%).

En cuanto a la evaluación, en 2024 la prueba Aprender Alfabetización alcanzó a más de 91.042 estudiantes de tercer grado y permitió actualizar el diagnóstico sobre los niveles de lectura en el país. Los resultados mostraron que menos de la mitad de los alumnos (45%) alcanza el nivel esperado, y evidenciaron disparidades en el desempeño lector entre las jurisdicciones.