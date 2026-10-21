La Ciudad de Buenos Aires llevará a cabo una nueva edición de Expo Empleo BA - Conectados el próximo miércoles 28 de octubre, de 10 a 18, en el Pabellón Ocre del Predio La Rural. El encuentro, organizado por la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña, reunirá a 100 empresas de diversos rubros que ofrecerán más de 2.500 vacantes laborales e intermediación directa con equipos de Selección y Recursos Humanos para quienes busquen insertarse o desarrollarse en el mercado de trabajo.

El Gobierno de la Ciudad inaugura este jueves la segunda edición del año de la Expo Empleo BA, denominada “Ciudad Futuro”, la feria de intermediación laboral más importante de Buenos Aires.

Además de la interacción directa entre postulantes y reclutadores, la jornada contará con una amplia agenda pedagógica y práctica distribuida en cuatro auditorios simultáneos. Las actividades abarcarán desde talleres para el armado de CV y simulación de entrevistas laborales, hasta el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la búsqueda de empleo, manejo de redes profesionales como LinkedIn y desarrollo de habilidades blandas.

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El evento también incluirá espacios de networking, áreas de orientación laboral, zonas de calma y un servicio de cuidado de niños pensado para facilitar la concurrencia de quienes asistan con sus hijos.

Cómo inscribirse y participar

La participación es gratuita, pero requiere preinscripción previa. Los aspirantes deben completar el formulario en línea oficial del Gobierno porteño (https://www.formulariosgcba.gob.ar/Qe2py3PO53BD1BqgzGRL/canal/mailing). Una vez registrados, sus perfiles serán evaluados según las vacantes disponibles y quienes cumplan con los requisitos solicitados por las firmas participantes serán convocados vía correo electrónico.

Empresas participantes

En lo que va de 2026, las siete ediciones previas de este encuentro contaron con la asistencia de más de 10.600 vecinos, la oferta de 2.860 vacantes y un registro de más de 1.500 inserciones laborales efectivas.

Entre las 100 compañías y entidades confirmadas para esta edición destacan firmas de logística, salud, gastronomía, tecnología, venta minorista y servicios, tales como Carrefour, Swiss Medical, PwC, Axion Energy, Burger King, Adecco, Randstad, Computrabajo, Hotel Madero, Sheraton y Tango Software, junto con la presencia de diversas ONG y áreas de desarrollo del Gobierno porteño.

Tal como estaba previsto, y en el marco del Mes de la Mujer, ayer se llevó a cabo la feria de Empleabilidad exclusiva para mujeres.

Los equipos de Recursos Humanos recibirán los currículums de los asistentes y podrán tener un primer contacto directo con quienes buscan incorporarse al mercado laboral. La jornada de intermediación laboral contará además con una amplia propuesta de charlas, talleres y capacitaciones orientadas a brindar herramientas para la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional.

La propuesta pretende acercar a las personas que buscan empleo con empresas que necesitan incorporar trabajadores y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas concretas de capacitación, orientación e inserción laboral.

“Desde el Gobierno de la Ciudad trabajamos para que el empleo sea una herramienta real de crecimiento y autonomía. Esta Expo permite que miles de personas tengan contacto directo con empresas que están buscando talento y, al mismo tiempo, accedan a herramientas que mejoran sus posibilidades de inserción laboral”, afirmó el ministro de Justicia, Gabino Tapia.

Por su parte, Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo, explicó: “El desafío no es solamente acercar ofertas de trabajo, sino también preparar a las personas para un mercado laboral que cambia permanentemente. Por eso sumamos capacitaciones sobre entrevistas, armado de CV, inteligencia artificial, habilidades blandas y nuevas herramientas para la búsqueda de empleo”.

Expo Empleo BA está dirigida a todas las personas en búsqueda de empleo y a estudiantes de los últimos años del colegio secundario que quieran acercarse al mundo laboral. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los stands de las empresas, interactuar con reclutadores, conocer las vacantes y los perfiles requeridos y postularse a diferentes oportunidades laborales.

La programación se desarrollará de manera simultánea en cuatro auditorios, con propuestas a lo largo de toda la jornada.

AUDITORIO 1-Conexión

La programación del Auditorio 1 comenzará a las 11 con el acto de la apertura oficial. A las 12 se realizará la charla “El hacer que inspira el futuro”, a cargo de Juliana Maiz Casas, directora de Reinvención Sostenible; Maru Pinto, directora de Programas de Fundación Espartanos; y Agustín Brea, CEO de ABN Digital. A las 13, la speaker internacional Vero Dobronich presentará “El futuro es HUMANO”. A las 14, Hernán Scotti, director de Recursos Humanos de DIA Argentina, abordará “Los desafíos actuales sobre empleabilidad”. A las 15, María Belén Scordo, senior manager de PwC, brindará la charla “IA + Vos: cómo prepararte para tu primera oportunidad laboral”. A las 16, Vanesa Marignan, Cecilia Navas, Patricia Divinsky y Luis Aragón, de Fundación Diagonal, presentarán “DIAGUI en acción: potenciá tu empleabilidad con nuestro asistente virtual”. Finalmente, a las 17, Gisela Ciapessoni, Country Manager de Computrabajo y Pandapé Argentina, expondrá sobre “Computrabajo te cuenta cómo te reclutan hoy: IA y las nuevas reglas para encontrar empleo”.

AUDITORIO 2-Oportunidades

En el Auditorio 2, las actividades comenzarán a las 10:30 con “Preparate para dar el primer paso”, a cargo de Valeria Hidalgo y Carolina Martínez Sarrasague, de Formación Cono Sur. A las 11:30, Randstad ofrecerá “Herramientas para tu próximo paso laboral”. A las 12:30, Brigitte Bergery, de Emplea Habilidad, presentará “El rayo empleabilizador”. A las 13:30, Mariano Di Franco, de Fundación Empujar, desarrollará “Tus habilidades también son tu experiencia”. A las 14:30, el licenciado Sadoc Nadir Chalin compartirá “Apostar por Crear: la historia de Chalin Tech, robótica argentina que transforma ideas en proyectos reales”. A las 15:30, Marisol Elbinger, de Elbin Seguros, presentará “Next50”. La jornada finalizará a las 16:30 con “No busques trabajo, volvete elegible”, a cargo de Nicolás Jones, HR Regional Manager de Puppis.

AUDITORIO 3-Talento

El Auditorio 3 iniciará sus actividades a las 10:30 con “Potenciá tu búsqueda laboral”, a cargo de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación. A las 11:30, Gabriel Hernán Lamanna, CEO de Hernilamanna, presentará “IA y Empleabilidad”. A las 12:30, Ivana Fazio, de Pullmen RRHH, brindará la charla “Buscar trabajo es un trabajo”. A las 13:30, Julieta Cortez y Patrick González, directores de Rúcula Digital Academy, expondrán sobre “Cómo conseguir trabajo en el mundo digital”. A las 14:30, Roberto Vilariño, profesor de la UNLM, desarrollará “Relaciones Públicas de uno mismo”. A las 15:30, Gustavo Dos Santos, CEO de Human Stadium, presentará “Ser empleable en mercados complejos”. Finalmente, a las 16:30, Jimmy Adaro, director de Sin Jr no hay Sr., ofrecerá “Conseguir laburo Tech en 2026”.

AUDITORIO 4- Encuentro

En el Auditorio 4, la programación comenzará a las 10:30 con el taller “CV ATS: cómo superar los filtros de IA en la búsqueda laboral”, a cargo de la Dirección General Políticas de Juventud. A las 11:45 se realizará “Entrevistas laborales: claves para destacar tu perfil”; a las 13, “Habilidades blandas y oratoria: herramientas para comunicarte mejor”; y a las 14:15, “LinkedIn: potenciá tu perfil profesional”, también a cargo de la Dirección General Políticas de Juventud. A las 15:30, Micaela Klau y Florencia Campagna, de AMIA, brindarán el taller “La IA como aliada en la búsqueda de empleo”. La programación concluirá a las 16:30 con el “Taller Empleabilidad”, organizado por BA Discapacidad y Randstad.



ML