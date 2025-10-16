La Expo Empleo BA regresa con 1.800 ofertas laborales en La Rural

El Gobierno de la Ciudad inaugura este jueves la segunda edición del año de la Expo Empleo BA, denominada “Ciudad Futuro”, la feria de intermediación laboral más importante de Buenos Aires.

La actividad se desarrollará de 10 a 18 horas en el Pabellón Azul de La Rural, con la participación de 90 empresas y más de 1.800 puestos de trabajo disponibles, con el objetivo de conectarlos directamente a estudiantes de los últimos años del secundario y a vecinos que buscan un empleo. Durante toda la jornada, los asistentes podrán participar en entrevistas en vivo, recibir asesoramiento personalizado y sumarse a una amplia oferta de charlas y talleres gratuitos. En la primera edición del año, realizada en abril, convocó a más de 10.000 personas

“Queremos que todos los vecinos de la Ciudad y los jóvenes sepan que cuentan con políticas activas pensadas para ayudarlos a avanzar y a crecer. Esta feria es una puerta abierta a su futuro laboral, con oportunidades reales y herramientas que sirven para toda la vida”, señaló el ministro de Justicia, Gabino Tapia, uno de los organizadores del evento a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Justicia.

Expo Empleo Ciudad Futura.

Por su parte, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, afirmó: “La Expo Empleo BA es mucho más que una feria de búsqueda de trabajo: es una apuesta al futuro de nuestros vecinos, con orientación, tecnología y espacios de escucha”.

Entre las empresas participantes se encuentran Accenture, Mercado Libre, Adecco, Carrefour, Manpower, Cinemark, PwC, Randstad, Localiza Argentina, Prosegur y Newsan, entre otras.

Además de los stands de empresas con representantes en el lugar y espacios de networking para hacer contactos profesionales, la feria ofrecerá: charlas y paneles sobre temas de vanguardia como inteligencia artificial, empleos emergentes, sostenibilidad, ciberseguridad e innovación; talleres prácticos para aprender a armar un CV, prepararse para entrevistas, desarrollar habilidades blandas y trabajo en equipo; y auditorios temáticos adaptados a distintos perfiles: jóvenes, empresas, estudiantes y formadores.

Cómo participar de la Expo Empleo BA Ciudad Futura

El ingreso será con código QR y la organización ha previsto dos turnos (mañana y tarde) para facilitar la participación de colegios y garantizar una experiencia óptima para todos. Además, a través de BOTI, el asistente por WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147), los participantes recibirán recomendaciones personalizadas de charlas, talleres y ofertas de empleo directamente en sus celulares.

La feria comenzará a las 10hs de este jueves 16 de octubre, a las está programado el acto de apertura y las 18 finalizará.

El ingreso a La Rural, es a través de Av. Sarmiento 2704 Ingreso para periodistas).