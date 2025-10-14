Jorge Macri presentó en Abu Dabi proyectos estratégicos para atraer inversiones globales

Con el objetivo de consolidar vínculos institucionales y posicionar a Buenos Aires como un destino atractivo para la inversión global, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, desarrolla una intensa agenda de trabajo en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y epicentro político y económico de la región del Golfo. La visita forma parte de una gira oficial que también incluye a Dubái y Shanghái.

Durante su estadía, Macri mantuvo encuentros con autoridades del gobierno emiratí, entre ellas la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, H.E. Reem bint Ebrahim Al Hashimy, además de directivos de fondos soberanos y referentes de la cooperación internacional. El jefe de Gobierno viajó acompañado por el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua; el secretario de Comunicación, Gustavo Gago; y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En Abu Dabi, la delegación porteña se reunió con los fondos soberanos Mubadala Investment Company, uno de los principales actores del nuevo mapa financiero global, y con EDGE Group, empresa especializada en innovación tecnológica y seguridad. También participaron representantes del sector privado, entre ellos Eagle Hills, compañía líder en desarrollo inmobiliario, y Ethara-Saif Al Noaimi, dedicada a la gestión de eventos y entretenimiento.

En esos encuentros, la Ciudad presentó su cartera de proyectos estratégicos, que incluye la construcción de la Línea F del subte, la transformación del Autódromo de Buenos Aires y la renovación del frente costero, con el fin de atraer capital internacional hacia iniciativas de infraestructura y desarrollo urbano de alto impacto. La reunión con la ministra Reem bint Ebrahim Al Hashimy permitió además explorar alianzas público-privadas y promover mecanismos de cooperación en áreas como desarrollo económico, innovación, turismo y sostenibilidad.

Jorge Macri busca un “Sturzenegger porteño” y rearma su gestión para 2027

Durante el diálogo, la ministra emiratí solicitó a Macri su colaboración para impulsar el acuerdo entre el Mercosur y los Emiratos Árabes Unidos. En el marco de la visita, el jefe de Gobierno realizó también una visita protocolar a la Gran Mezquita Sheikh Zayed, uno de los hitos culturales y arquitectónicos más importantes del mundo árabe, en reconocimiento a su valor simbólico y espiritual para la región.

Los países del Golfo se consolidan como socios estratégicos para la diversificación de los vínculos económicos y políticos de la Ciudad. Su visión de largo plazo, capacidad inversora y liderazgo regional los convierten en aliados naturales para promover una agenda moderna de desarrollo urbano, innovación y sostenibilidad. Con esta misión, Buenos Aires reafirma su vocación global y su perfil como plataforma de innovación, talento y oportunidades en América Latina, además de puente estratégico entre regiones, culturas y capitales internacionales.

TC