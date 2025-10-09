Esperan que el nuevo penal federal de Marcos Paz esté operativo para marzo de 2026

La construcción del Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz, adonde serán trasladados los presos del penal de Villa Devoto que actualmente se encuentran en las alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó su última etapa. Este jueves, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrieron las instalaciones.

De acuerdo con las estimaciones de los responsables de las obras, el nuevo penal estará listo y operativo en marzo de 2026. Las instalaciones ocupan un predio de 80 hectáreas y tendrán capacidad para 2.232 internos. Tiene como objetivo relocalizar a los internos del Complejo Penitenciario U2, en Villa Devoto, y también a los presos que están detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

La obra, que se reanudó en diciembre de 2024, estuvo parada durante cinco años y se ha ido llevando adelante por etapas. La actual, la cuarta y última, demandará una inversión superior a los $100 mil millones. A la fecha, la cárcel está terminada en un 82%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jorge Macri y Patricia Bullrich en las obras del nuevo penal.

Para retomar los trabajos, fue necesario cancelar la licitación original y realizar una nueva, en la que se acordó un monto menor de dinero para destinar a la inversión conjunta.

El nuevo penal estará compuesto por cuatro unidades de alojamiento, cada una con un edificio externo, uno administrativo, uno de programas y servicios (EPS) y seis más para otros usos, como áreas para visitas, un gimnasio cubierto y sectores para capacitación laboral, talleres de trabajo y educativos, y un campus con canchas de fútbol y sectores para huertas. Habrá edificios de seguridad externa, de asistencia médica, de cocina y panadería, de suministros y bomberos, de administración e ingreso, y sectores de servicios comunes.

“La Libertad Avanza y el PRO, juntos en la Ciudad de Buenos Aires, para que los cambios que se vienen realizando no queden a mitad de camino y para que el Congreso no trabe las mayorías que el país necesita para seguir cambiando”, publicó en sus redes sociales Bullrich tras supervisar la obra.

En tanto, Macri señaló que “esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Devoto, avanzar con el cierre de la cárcel y descomprimir las comisarías y alcaidías de la Ciudad”. Desde el comienzo de su gestión, la fuga de presos de las comisarías porteñas, entre otras razones, por no ser esos los lugares adecuados para la reclusión, se repitió en varias oportunidades.

El nuevo penal alojará a los detenidos por delitos federales, con el objetivo de que la Ciudad empiece a encargarse solamente de los propios. En esa línea, en la Legislatura está en tratamiento un proyecto de ley que establece la creación de un Servicio Penitenciario de la Ciudad.

Por otro lado, en declaraciones anteriores, el jefe de Gobierno porteño anticipó que, una vez terminada la obra y una vez que se autorice el traslado de los presos del penal de Devoto a Marcos Paz, la Legislatura porteña definirá el uso que se le dará a los terrenos comprendidos por las calles Pedro Lozano, Desaguadero, Nogoyá y Bermúdez, en la Comuna 11.

También participaron de la recorrida el director nacional del SPF, inspector general Fernando Martínez; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el de Justicia, Gabino Tapia.

LM / EM