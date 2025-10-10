Jorge Macri le entregó a la gimnasta Simone Biles la llave del Parque Olímpico

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entregó la llave del Parque Olímpico a la gimnasta Simone Biles, una de las máximas figuras del deporte mundial. La estadounidense arribó el miércoles al país para participar en distintos encuentros con jóvenes y deportistas locales.

Biles fue invitada por el Gobierno porteño en el marco de la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027. En un escenario imponente, con entradas agotadas, y ante más de 10 mil personas, dio una clínica gratuita en el Estadio Mary Terán de Weiss, en el Parque Roca.

Simone Biles brindó una charla

“Con esta visita de Simone se generó algo que nos superó a todos. Quiero agradecerle por su ejemplo, muchas veces el camino al éxito está lleno de dolor y contratiempos. Gracias de vuelta por mostrarnos ese camino”, dijo Jorge Macri al entregarle la llave del Parque Olímpico, el mayor complejo deportivo de alto rendimiento de la Ciudad.

La gimnasta, junto a su entrenador Laurent Landi, transmitió un mensaje de esfuerzo y superación a los jóvenes talentos de Argentina. El evento fue organizado por la Secretaría de Deportes de la Ciudad, junto con la Federación Metropolitana y la Confederación Argentina de Gimnasia.

“La historia de Simone Biles inspira a millones de jóvenes y recibirla en el marco de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte nos impulsa a seguir promoviendo los valores del esfuerzo y la inclusión a través del deporte”, dijo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Durante su estadía en Buenos Aires, la gimnasta, que posee en su carrera 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales, recorrió y disfrutó de la Ciudad: subió al mirador del Obelisco y paseó en el bus turístico por Plaza de Mayo, Caminito en La Boca y Puerto Madero, donde visitó el Puente de la Mujer.

Simone Biles

Por su parte, Jorge Macri anunció este lunes que la Ciudad de Buenos Aires fue elegida como Capital Mundial del Deporte para 2027, tras imponerse a Porto Gaia de Portugal. Este reconocimiento de la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES) abre la posibilidad de recibir más inversiones y organizar grandes eventos del deporte internacional.

Para que la Ciudad de Buenos Aires fuera elegida, primero un Comité de Evaluación recorrió estadios, clubes, parques y polideportivos públicos y privados para conocer la infraestructura y las actividades que se están desarrollando en la provincia.

