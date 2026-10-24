A partir de este domingo 25 de octubre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza reducirá sus operaciones hasta el 11 de noviembre debido a obras de rehabilitación en la pista secundaria y en el cruce con la principal. Durante 18 días, la terminal funcionará con una sola pista reducida a 1.850 metros.

La reducción de operaciones se realiza en el marco de las obras del plan de inversión de USD 110 millones de Aeropuertos Argentina, la concesionaria que administra la terminal. Los trabajos fueron anunciados en febrero de este año e iniciaron en agosto, siendo esta su fase más crítica.

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Las restricciones en la longitud de la pista, casi la mitad de los 3.300 metros habituales, afectarán a los aviones de fuselaje ancho en vuelos de larga distancia a Estados Unidos, Europa y Asia, obligándolos a despegar con menor carga de combustible. En tanto, las aerolíneas de cabotaje operarán sin modificaciones.

Ante estas limitaciones, 14 empresas internacionales confirmaron la cancelación total de sus operaciones en la terminal, entre las que figuran American Airlines, Lufthansa, Air France y British Airways. Las compañías notificaron con antelación a los usuarios afectados para gestionar reprogramaciones, reembolsos o derivarlos a otras terminales.

En concreto, las empresas que optaron por la suspensión temporal de la totalidad de sus operaciones en Ezeiza entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre son:

-Aeroméxico

-Air Canada

-Air France

-American Airlines

-British Airways

-China Eastern

-Delta

-Emirates

-Ethiopian Airlines

-KLM

-Lufthansa

-Swiss

-Turkish Airlines

-United Airlines

Obras en Ezeiza: qué aerolíneas suspenderán sus vuelos y cómo operará el aeropuerto durante 18 días

Otras 16 compañías mantendrán sus servicios con ajustes logísticos. Aerolíneas Argentinas y Air Europa programaron escalas de reabastecimiento en Río de Janeiro y Montevideo, mientras Copa Airlines hará paradas en Rosario o Córdoba para completar sus rutas. A continuación, el detalle:

-Aerolíneas Argentinas: escala en Río de Janeiro para sus vuelos a Madrid y Roma

-Air Europa: escala en Montevideo

-Andes: sin cambios

-Avianca: sin cambios

-Arajet: escalas en Resistencia y Asunción en sus vuelos hacia República Dominicana

-Boliviana de Aviación: sin cambios

-Copa Airlines: escalas técnicas de reabastecimiento en Rosario o Córdoba en sus vuelos hacia Panamá

-GOL Linhas Aéreas: sin cambios

-Iberia: reducción a dos vuelos diarios a Madrid y escala en Montevideo

-ITA Airways: sin cambios

-JetSMART: sin cambios

-LATAM: suspensión de la ruta Buenos Aires-Miami

-Level: reducción a un solo vuelo diario a Barcelona y escala en Montevideo

-Plus Ultra: reducción a dos vuelos semanales a Madrid

-Sky Airline: sin cambios

Las obras en Ezeiza incluyen balizamiento, repavimentación y nuevos módulos de mantenimiento, como la rehabilitación de la pista secundaria y su cruce con la principal, trabajos en el rodaje Alfa y la creación de la nueva plataforma Golf, pensada para el estacionamiento y la operación simultánea de siete aeronaves de fuselaje estrecho.

AS / EM