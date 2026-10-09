Aeropuertos Argentina va por una renovación a fondo con obras por US$ 1.500 millones en Ezeiza, Aeroparque y terminales provinciales

Con una inversión de US$ 1.500 millones proyectada para el período 2027-2031, Aeropuertos Argentina presentó en detalle su plan de desembolsos para los próximos cinco años. La empresa, que administra 35 aeropuertos del país, destinará esos fondos a ampliar terminales, renovar pistas y sumar posiciones de embarque en Ezeiza, Aeroparque y terminales del interior.

Son parte de una apuesta más "ambiciosa", que la empresa presentó como “la inversión más importante de la historia argentina”, con un programa de largo plazo estimado en US$ 7.500 millones.

Así lo explicaron Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, y Lucas Pérez Monsalvo, director de Infraestructura, quienes señalaron que el plan busca acompañar el crecimiento del tráfico aéreo, que la compañía proyecta en un 114% durante los próximos 40 años, con obras que sigan el ritmo de la demanda, en palabras de los directivos, “lo que va creciendo el tráfico en Argentina”.

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Para sostener el nuevo esquema de inversiones, el paquete de obras se apoya en una renegociación del contrato que el Gobierno de Javier Milei aprobó en septiembre. La administración nacional sostuvo que la pandemia de COVID-19, definida como “extraordinaria, exógena, imprevisible e inevitable”, alteró el equilibrio económico del acuerdo: en 2020, los ingresos de la concesión cayeron un 60% respecto de 2019, mientras que el tráfico internacional se desplomó un 76%.

El Gobierno planteó una solución para recomponer el equilibrio económico del contrato que combina la extensión de la concesión, nuevas inversiones y cambios en el esquema tarifario. La actualización de las tarifas para los aeropuertos alcanzados por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) se publicó este mismo viernes.

Ezeiza, con una inversión prevista de alrededor de US$ 794 millones, concentra el desembolso más importante del plan. La obra central será una nueva terminal de arribos internacionales, a la que se sumarán intervenciones en la terminal doméstica, un edificio conector y nuevos espacios comerciales y gastronómicos.

Se suma a esto que están previstas ampliaciones de las plataformas para estacionamiento de aeronaves y tareas de rehabilitación de pistas y calles de rodaje. La reorganización de los edificios apunta a elevar la capacidad del aeropuerto hasta 25 millones de pasajeros por año.

A su vez, el área de cargas tendrá una inversión estimada en US$ 35 millones para ampliar sus instalaciones.

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En Aeroparque, el plan contempla una inversión aproximada de US$ 200 millones. Su intervención principal será un nuevo sector de embarque para vuelos de cabotaje en el extremo sur, con seis posiciones de contacto y cinco nuevas mangas de embarque.

También incluye cambios en las áreas de control de vuelos internacionales, sectores de check-in y espacios para retirar equipaje. En total, se prevé construir unos 14.500 metros cuadrados y renovar otros 3.100 metros cuadrados.

El resto del plan prevé más de US$ 500 millones para aeropuertos del interior, con trabajos en terminales, pistas, calles de rodaje y sistemas de balizamiento. Entre las terminales incluidas figuran las de Bariloche, Catamarca, Córdoba, Esquel, Iguazú, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma.

Se abarcarán unos 35.000 metros cuadrados. También se proyecta rehabilitar pistas en Córdoba, Iguazú y Malargüe, además de reemplazar balizas halógenas por tecnología LED en seis aeropuertos.

Córdoba, Mendoza y Bariloche, entre las prioridades del plan

La apuesta busca ampliar la capacidad de terminales que concentran buena parte del movimiento aerocomercial fuera de Buenos Aires y registraron un importante volumen de pasajeros durante 2025. Córdoba superó los 3,26 millones de pasajeros, mientras que Mendoza y Bariloche rondaron los 2,6 millones cada uno.

Pérez Monsalvo estimó que se destinarán "entre US$ 20 y 25 millones a cada aeropuerto", dentro de los US$ 506 millones previstos para las terminales del interior entre 2027 y 2031, aunque advirtió que la distribución podría variar en función de las condiciones económicas y financieras del país y de la evolución del mercado durante ese período.

Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” de Mendoza​

Lo que sí pudo confirmar Pérez Monsalvo es que, en Mendoza, la terminal pasará de una superficie actual de 13.000 metros cuadrados a un total de 14.000, después de remodelar 2.100 metros cuadrados y construir otros 1.400. La compañía proyecta aumentar un 30% su capacidad y habilitar la operación simultánea de hasta siete vuelos.

Ampliarán las salas de embarque nacionales e internacionales, incorporarán nuevos puestos de inspección y rayos X y sumarán espacios VIP, puertas de embarque y áreas accesibles. También habrá mejoras en los servicios gastronómicos y comerciales y en las oficinas de organismos como Migraciones y Aduana.

Aeropuerto Internacional de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella

Córdoba, por su parte, tendrá una expansión de 4.300 metros cuadrados a los 19.700 existentes y se suma a una ampliación anterior inaugurada en 2016. La ampliación se suma a otra inaugurada en 2016 y contempla la renovación de los sectores de check-in, la reorganización de los flujos de pasajeros, nuevas puertas de embarque y salas de espera más amplias, además de tecnología para los controles de seguridad, Migraciones e inspección de equipaje.

Pero hay otro frente clave, la repavimentación de la pista 18-36 y la rehabilitación de una plataforma secundaria, dos obras que apuntan a mejorar la infraestructura operativa del aeropuerto.

Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

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Bariloche sumará 2.700 metros cuadrados a los 11.000 existentes, luego de remodelar otros 6.500, hasta alcanzar una superficie total de 13.700 metros cuadrados.

La ampliación permitirá aumentar un 18% la capacidad de la terminal e incluirá nuevas mangas de embarque y puestos de estacionamiento para aeronaves, además de mejoras en los sectores de arribos y retiro de equipaje.

Las obras que ya están en marcha y tienen fecha para 2027

El plan de US$ 1.500 millones en inversiones aeroportuarias ya tiene más de US$ 300 millones en obras en ejecución.

Sobre unos 37.000 metros cuadrados se extienden las obras en las terminales de Tucumán, Salta, San Rafael, Formosa y Resistencia, donde se busca ampliar y renovar la infraestructura para acompañar el movimiento de pasajeros. El cronograma prevé que estos trabajos finalicen entre marzo y mayo de 2027.

A la par de las obras en las terminales, Ezeiza concentra los trabajos del lado aire (sector por el que se mueven y operan los aviones) e incluyen la rehabilitación de calles de rodaje, bacheo, trabajos en la plataforma de cargas y mejoras en los sistemas eléctricos del balizamiento aeroportuario.

MV