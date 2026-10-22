Obras en Ezeiza: qué aerolíneas suspenderán sus vuelos y cómo operará el aeropuerto durante 18 días

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza operará con restricciones durante 18 días, desde el domingo 25 de octubre hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026, debido a obras de rehabilitación en una de sus pistas y en el cruce con la principal. Los trabajos obligarán a distintas aerolíneas a suspender temporalmente sus servicios, incorporar escalas técnicas o modificar sus frecuencias.

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Según fuentes oficiales, las modificaciones alcanzan a la programación de las 30 compañías que prestan servicios en la terminal. El impacto será diferente según la ruta y las características de las aeronaves: mientras algunas conexiones intercontinentales quedarán interrumpidas, otras continuarán con paradas intermedias y ajustes operativos.

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Ezeiza permanecerá abierto durante las obras, aunque con una infraestructura disponible más limitada. Por ese motivo, quienes tengan pasajes para el período afectado deberán revisar el estado de su reserva y las comunicaciones de su compañía antes de trasladarse al aeropuerto.

Por qué habrá restricciones en el aeropuerto de Ezeiza

La intervención comprende la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y su intersección con la pista principal 11-29. Durante esa etapa, las operaciones se concentrarán en esta última, cuya longitud disponible quedará reducida a 1.850 metros. La menor distancia condiciona especialmente los despegues de aeronaves utilizadas en vuelos de largo alcance.

Esa limitación explica las diferentes respuestas de las empresas. Algunas suspenderán sus conexiones durante el período de trabajos, mientras que otras recurrirán a escalas para abastecer combustible antes de continuar hacia el destino final.

Las tareas forman parte de un plan de inversión de 110 millones de dólares. El proyecto incluye la modernización del balizamiento, la repavimentación del rodaje Alfa y la construcción de nuevos módulos destinados al servicio de rampa.

Cuáles son las 14 aerolíneas que suspenderán sus vuelos a Ezeiza

Según el relevamiento publicado por Noticias Argentinas, 14 compañías internacionales interrumpirán temporalmente sus servicios con Ezeiza durante las restricciones. Se trata de Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, China Eastern, Delta Air Lines, Emirates, Ethiopian Airlines, KLM, Lufthansa, Swiss, United Airlines y Turkish Airlines.

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Las empresas comenzaron a contactar a los pasajeros afectados para gestionar alternativas. Según lo informado por la agencia, las opciones incluyen reprogramaciones, devoluciones de pasajes o reubicaciones mediante otras conexiones y aeropuertos de la región.

La suspensión corresponde al período de obras. Para conocer cómo afecta cada caso, será necesario consultar la reserva, ya que las alternativas disponibles dependerán de la compañía y del itinerario contratado.

Cómo funcionarán Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa

Entre las compañías que mantendrán operaciones, Aerolíneas Argentinas incorporará una escala técnica en Río de Janeiro en sus vuelos hacia Madrid y Roma, según la información de NA. La parada permitirá adaptar esas rutas a las restricciones temporarias de la pista.

Iberia ofrecerá dos vuelos diarios entre Buenos Aires y Madrid, con una parada técnica en Montevideo en el trayecto hacia España. Una actualización difundida por la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional señala que esos servicios se realizarán con aviones Airbus A330-200.

Por su parte, Air Europa también sumará una escala en Montevideo. De acuerdo con el despacho de Noticias Argentinas, Level operará una frecuencia diaria hacia Barcelona con una parada en la capital uruguaya, mientras que Plus Ultra tendrá dos vuelos semanales a Madrid.

En el caso de ITA Airways, NA informó que continuará con adaptaciones logísticas. La actualización publicada por la asociación de agentes de carga precisa que la compañía mantendrá las llegadas directas a la Argentina con menor capacidad y realizará una escala técnica en Río de Janeiro en el tramo Ezeiza-Roma para cargar combustible.

Qué cambios tendrán Copa Airlines, Arajet y LATAM

Las modificaciones también alcanzarán a conexiones con otros destinos de América. Copa Airlines incorporará escalas técnicas en Rosario o Córdoba en parte de sus salidas hacia Panamá, para completar el abastecimiento de combustible antes de continuar el viaje.

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Arajet recurrirá a paradas en Resistencia o Asunción para sus servicios hacia República Dominicana. En ambos casos, el itinerario concreto deberá verificarse con la aerolínea, ya que la ciudad de escala puede variar según el vuelo.

Por su parte, LATAM suspenderá temporalmente el servicio directo entre Buenos Aires y Miami, según informó Noticias Argentinas. Esa modificación corresponde a la ruta mencionada y no implica la interrupción de toda la operación de la compañía en Ezeiza.

Qué aerolíneas mantendrán sus itinerarios habituales

De acuerdo con el despacho de NA, JetSMART, Andes, GOL, Sky Airline, Avianca y Boliviana de Aviación conservarán sus itinerarios sin modificaciones de consideración.

La agencia atribuyó esa continuidad al uso de aeronaves medianas y pequeñas, con características operativas que permiten mantener los servicios sobre la pista reducida. De todos modos, los pasajeros deberán consultar el estado de su vuelo particular antes de salir hacia la terminal.

Qué hacer si tenés un vuelo entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre

Para quienes deban viajar durante las obras, la recomendación es revisar la reserva directamente con la aerolínea o con la agencia donde compraron el pasaje. La consulta debe incluir el horario actualizado, las posibles escalas, el aeropuerto de conexión y la duración total del recorrido.

Si la compañía comunicó una cancelación o reprogramación, conviene confirmar qué alternativa quedó asignada y cuáles son las condiciones de cambio o devolución ofrecidas. La incorporación de una parada técnica también puede modificar el tiempo de viaje, un dato relevante para quienes tengan conexiones posteriores.

El cronograma informado prevé restricciones hasta el 11 de noviembre. Hasta entonces, la operación de Ezeiza combinará vuelos suspendidos, servicios adaptados y rutas que mantendrán su programación, por lo que la confirmación de cada reserva será fundamental para organizar el viaje.