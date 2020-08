Facundo Astudillo Castro: la madre sospecha de una prenda que encontraron y aguardan resultados

A casi 100 días de la desaparición del joven de 22 años, Facundo Astudillo Castro, su madre Cristina Castro dialogó el miércoles con el presidente Alberto Fernández y aguarda la autorización para analizar restos óseos y elementos que fueron secuestrados durante una inspección ocular realizada en la localidad bonaerense de Mayor Buratovich.

Según se informó en un comunicado difundido por la fiscalía, la madre de Facundo no reconoció la mochila, zapatillas y un recipiente de cerámica que se encontraron allí, pero sí "manifestó que el buzo hallado entre las prendas de vestir podría relacionarlo con aquel utilizado por Facundo al momento de su detención", por lo que se ordenó su la realización de peritajes, al igual que del resto de los elementos.

"No es la mochila de Facundo, es una mochila de otra marca", había dicho Castro, cuando ya le habían notificado que rastrillarán la zona este jueves con los perros que ya participaron de otras búsquedas con resultados positivos. Esta mañana manifestó además que ya no tiene esperanza de encontrarlo con vida.

Tres meses sin Facundo: por qué el caso podría resolverse en los próximos días

El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer una conversación con Castro, según consignó hoy la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

"Yo estuve presente en la conversación que tuvieron ayer el Presidente y la mamá de Facundo, y no voy a reproducir esa conversación, pero solo quiero decir que el Gobierno está muy abocado a ayudar en todo lo necesario porque estamos preocupadísimos por este caso", afirmó Vilma Ibarra en declaraciones formuladas hoy a radio Continental.

En ese marco, la funcionaria indicó que el Gobierno "tiene una enorme preocupación por esto, más allá de la jurisdicción en la que haya sucedido" y añadió: "Esto está en manos de la Justicia y todo lo que está a la altura del Gobierno se está haciendo".

"La imagen de una mamá o una papá ante un hijo que no se puede encontrar es terrible; por eso, no esperen del Gobierno nacional que retacee un esfuerzo para buscarlo. Nada de eso va a pasar, y, si hay responsabilidades de funcionarios, ya sean provinciales o nacionales, eso no va a ser ocultado", subrayó Ibarra.

Habló el abogado de Facundo Astudillo Castro: "Hay una operación para lograr la impunidad de la policía"

"Ese es un compromiso de quienes estamos en el Gobierno, porque tenemos una valoración previa de estos hechos. No venimos a decirlo en una coyuntura sino que lo decimos siempre", aseveró.

Previo al contacto que mantuvo ayer con la madre del joven desaparecido, Fernández había mantenido una conversación con ella el 25 de julio pasado.

Facundo fue detenido a las 10 horas del 30 de abril pasado en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.

Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla y, desde ese momento, nada más se supo de él.

J.D. / CP