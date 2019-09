Femicidio en Plottier: quién es el único detenido por la muerte de Cielo López

El fiscal Agustín García afirmó durante una conferencia este martes 17 de septiembre que el joven detenido por la muerte de Cielo López, la adolescente cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado esta semana en la provincia de Neuquén, sería "el autor" del femicidio.

El hombre en cuestión fue identificado como Alfredo Emilio Escobar, de 28 años, quien fue puesto a disposición de la Justicia durante un allanamiento realizado ayer en su casa, donde vive con sus padres, en el centro de Plottier. A ese domicilio se arribó mediante un cruce de antenas de telefonía que situó a Cielo y Escobar en ese mismo lugar.

Cuatro mujeres asesinadas en un fin de semana: hay casi un femicidio por día

Sobre el móvil, el fiscal indicó que se trabaja sobre "una pista, una hipótesis". Aunque no dio más detalles, señaló que el allanamiento que se llevó a cabo sirvió para secuestrar "elementos importantes" para la causa" y "detener a una persona de 27 años". Ante la consulta de si el supuesto agresor conocía a la víctima, García aseguró: "Por lo que hemos podido establecer es que se conocen previamente". Se sabe que Escobar curso sus estudios secundarios en el CPEM 8, donde Cielo asistía al colegio nocturno. Además, figura en la lista de amigos de Facebook de la joven asesinada, según información brindada por el medio local La Mañana de Nequén.

Sobre la causa de la muerte, García dijo que pudo ser el golpe que presenta el cráneo. "No produce la muerte inmediata pero si la víctima no recibe atención, produce el deceso", explicó el letrado. "La investigación nos indica la participación de una sola persona, no hay elementos que indiquen la participación de otras. Los médicos nos dicen que esto lo pudo hacer una sola persona", agregó. Este miércoles, el joven será acusado de "femicidio" durante la audiencia de formulación de cargos y los investigadores darán a conocer las pruebas en su contra.

Alarma por femicidios: hubo cuatro este fin de semana y más de 220 en lo que va del 2019

Los restos de la adolescente fueron hallados este domingo 15 de septiembre de 2019 a la vera del río Limay. Se cree que la mujer fue asesinada y descuartizada. Había sido vista por última vez el jueves 12 de septiembre cuando salió de su casa. Al ver que no regresaba y al no tener noticias de su paradero, familiares y amigos comenzaron una búsqueda y denunciaron su desaparición ante la Comisaría séptima de Plottier.

Laura Cielo López asistía al secundario en el Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) 8 de de esa ciudad. Ante la noticia de su muerte, desde la institución educativa decidieron no dictar clases en esta jornada. En tanto, este lunes, vecinos, familiares y amigos de la joven realizaron una masiva movilización, mientras que el martes un grupo de chicos atacó a piedrazos una carnicería de uno de los presuntos sospechosos y hubo un enfrentamiento con la policía. "La carnicería no tiene nada que ver", descartó ayer el fiscal.

AB/FF