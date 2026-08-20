Feriado del 12 de octubre 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo

El calendario de feriados 2026 en Argentina tendrá su próximo descanso extendido entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre. Como la conmemoración cae lunes, no será necesario trasladarla y se conformará automáticamente un fin de semana largo de tres días.

La fecha está incluida entre los feriados nacionales trasladables por la Ley 27.399. Sin embargo, al coincidir este año con un lunes, permanecerá en su jornada original. El esquema oficial establece que el descanso comenzará el sábado 10, continuará el domingo 11 y concluirá el lunes 12 de octubre.

Después del 17 de agosto: cuáles son los próximos feriados nacionales 2026 en Argentina

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El Gobierno mantiene la jornada dentro del calendario nacional bajo la denominación “Día de la Raza”, según aparece en el sitio oficial de feriados de 2026. No obstante, la Ley 27.399 todavía la identifica en su texto como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, nombre incorporado a la normativa argentina durante la década pasada.

Cuándo es el próximo fin de semana largo de octubre de 2026

El próximo fin de semana largo en Argentina estará compuesto por tres jornadas consecutivas:

Sábado 10 de octubre: descanso habitual para quienes no trabajan durante el fin de semana. Domingo 11 de octubre: descanso habitual. Lunes 12 de octubre: feriado nacional.

Durante el lunes 12 regirán las condiciones correspondientes a los feriados nacionales. Esto significa que quienes deban prestar servicios tendrán derecho a percibir la remuneración prevista para una jornada feriada, de acuerdo con la legislación laboral vigente.

El descanso de octubre llegará después de casi dos meses sin fines de semana largos nacionales. El feriado anterior fue el lunes 17 de agosto, cuando se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Qué establece la ley sobre el feriado del 12 de octubre

La Ley 27.399, sancionada en 2017, incluye el 12 de octubre entre los feriados trasladables. La norma dispone que las fechas de esta categoría que coincidan con martes o miércoles deben trasladarse al lunes anterior, mientras que las que caen jueves o viernes pasan al lunes siguiente.

En 2025, además, el Decreto 614/2025 habilitó a trasladar al lunes inmediato posterior o al último viernes anterior aquellos feriados trasladables que coincidan con sábado o domingo. Esa disposición no necesita aplicarse al 12 de octubre de 2026, debido a que la fecha cae directamente un lunes.

Por ese motivo, el feriado no fue corrido ni convertido en una jornada turística adicional. El lunes mantiene su condición de feriado nacional, con alcance en todo el país y bajo el régimen previsto para este tipo de días.

Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural

La denominación del 12 de octubre atravesó distintas etapas en la Argentina. Durante décadas fue conocida como Día de la Raza, en referencia a la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492.

En 2010, el Decreto 1584 sustituyó ese nombre por Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El cambio buscó promover una reflexión histórica sobre la diversidad étnica y cultural, el diálogo intercultural y los derechos de los pueblos originarios.

Feriados de agosto 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

La Ley 27.399 conservó posteriormente esa denominación. Sin embargo, durante la gestión de Javier Milei el Poder Ejecutivo retomó el uso de Día de la Raza en sus comunicaciones y en el calendario publicado en el portal oficial del Estado. La modificación del nombre no altera la condición del 12 de octubre como feriado nacional.

Cómo queda el calendario de feriados 2026 hasta fin de año

Después del fin de semana largo de octubre, quedarán otros descansos extendidos durante noviembre y diciembre. El calendario oficial contempla un feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, un día no laborable turístico y dos celebraciones inamovibles.

Feriado de noviembre 2026

El Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha conmemorativa es el viernes 20 de noviembre, se trasladará al lunes 23 de noviembre. De esta manera, se formará otro fin de semana largo de tres días:

Sábado 21 de noviembreDomingo 22 de noviembreLunes 23 de noviembre: feriado nacional trasladado.

La jornada recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, y está incluida entre los feriados nacionales trasladables.

Feriados de diciembre 2026

Diciembre ofrecerá uno de los descansos más extensos del año. El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.

Para quienes no trabajen durante el fin de semana y cuyos empleadores concedan el día no laborable turístico, el descanso podrá extenderse durante cuatro jornadas:

Sábado 5 de diciembreDomingo 6 de diciembreLunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: feriado nacional por la Inmaculada Concepción.

El último fin de semana largo de 2026 llegará con Navidad, que caerá el viernes 25 de diciembre. La fecha se unirá al sábado 26 y al domingo 27, generando tres días consecutivos de descanso.

Diferencia entre feriado nacional y día no laborable

Aunque suelen utilizarse como expresiones equivalentes, un feriado nacional y un día no laborable tienen efectos diferentes. Durante los feriados rigen las normas del descanso dominical y, si una persona trabaja, debe cobrar la remuneración correspondiente a una jornada habitual más otra cantidad igual.

En los días no laborables, en cambio, el empleador puede decidir si se trabaja. Si la empresa mantiene su actividad, el empleado percibe el salario habitual, sin el pago doble previsto para los feriados. Esta diferencia será especialmente importante el lunes 7 de diciembre, ya que su carácter turístico no garantiza automáticamente el descanso para todos los trabajadores.

Todos los descansos que quedan en 2026

El cronograma nacional hasta terminar el año queda organizado de la siguiente manera:

Lunes 12 de octubre: feriado nacional. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.