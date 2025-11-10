Feriado del Día de la Soberanía: con precios desde los $22 mil, quedan pasajes de tren para el fin de semana largo

A sólo 11 días de un nuevo fin de semana largo en Argentina debido al feriado por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre y que fuera trasladado al lunes 24, los habitantes del territorio nacional podrán aprovechar el último descanso extendido del 2025. En este sentido, desde la empresa Trenes Argentinos informaron que aún quedan pasajes disponibles a partir de los 22 mil pesos para viajar a Mar del Plata.

Desde la compañía que brinda servicios de transporte ferroviario precisaron que los niños de 3 años o menos viajarán sin cargo. En tanto que aquellos menores que se encuentran en el rango etario entre los 3 y los 12 años sólo pagarán el 50% del precio del boleto del tren con destino a la Costa Atlántica.

Los pasajeros que compren su pasaje a través de la plataforma web obtendrán un 10% de descuento sobre el valor total y los jubilados cuentan con una rebaja del 40% a la hora de abonar su lugar para disfrutar el fin de semana extendido por el Día de la Soberanía Nacional.

Tren a Mar del Plata

Aquellos interesados en conseguir su lugar para disfrutar del fin de semana largo definitivo del corriente año, deben tener en cuenta que al confirmar la transacción se le asignará un asiento y habrá posibilidades de poder modificar la ubicación otorgada hasta 24 horas antes de la salida del tren.

El valor de los pasajes varía con el sistema de bandas tarifarias según la demanda. El servicio entre Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredón mantiene salidas diarias desde la estación Constitución.

Solo hay cuatro servicios en funcionamiento: Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario. El servicio entre Buenos Aires y nuestra ciudad mantiene salidas diarias desde la estación Constitución.

Tren Constitución- Mar del Plata

Según informó Trenes Argentinos, el resto de los servicios, entre ellos los que llegaban a Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca y Justo Daract, se mantienen suspendidos por tareas de renovación de vías, revisión técnica o falta de locomotoras en condiciones de operar.

