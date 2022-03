Fernán Quirós: "Creo que tenemos por delante una ola más de Covid-19"

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dialogó con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil, y analizó la situación actual de la pandemia y qué se puede esperar a futuro.

FQ: En cuanto al uso del barbijo, nosotros sabemos bien que los lugares cerrados, mal ventilados, donde hay mucha gente y, sobre todo, durante mucho tiempo, son los lugares de más riesgo. El transporte público es uno de ellos, por eso seguimos insistiendo todavía que la pandemia no terminó, aunque estamos en un momento epidemiológico muy bueno, pero todavía tenemos por delante la potencialidad de que aumenten los casos, así que seguimos con los cuidados en los lugares cerrados, pidiendo el uso del barbijo, especialmente en los lugares que tienen las características recién mencionadas.

JF: Ayer estuvimos con un periodista argentino que vive en Shanghái y nos explicaba la situación en China, que estaba dividida en dos sectores a partir del río que la cruza, y había una actitud de cuidado con el Covid-19 de confinamiento, como en los primeros meses de hace dos años. ¿Qué es lo que está pasando en China, que al principio parecía tener controlado el tema mejor que los países occidentales, y hoy es al revés?

FQ: El tema ahí son las consecuencias de las diferentes estrategias. China, en particular , y el sudeste asiático, en general, tuvo siempre una estrategia de gestión de la pandemia muy orientada a lo que ellos llaman "Covid 0", es decir, que frente al número muy pequeño de casos, las medidas eran más agresivas, en un escenario donde los políticos y gobiernos tienen mucha más incidencia en la vida cotidiana y en la libertad de las personas. Eso hizo que tengan una larga trayectoria con muchos menos casos que occidente, aunque el número de casos esté debatido, porque probablemente hayan tenido un subregistro, pero igual fueron muchísimos menos casos y, por lo tanto, la ciudadanía estuvo más expuesta a la infección natural. Así que es imaginable que las zonas del mundo que tuvieron esa estrategia estén más susceptibles y expuestas a contagiarse con el virus, sobre todo, porque las vacunas que aplicamos protegen contra la enfermedad grave y mortal, pero para el contagio no son tan eficaces con las variantes que tenemos. Imaginamos que el sudeste asiático va a tener comportamiento de muchos casos y eso va a ser difícil que lo puedan contener, a diferencia de Europa o de América, donde hemos cursado con un conjunto de olas y, sumado a la vacunación y a las enfermedades naturales, tenemos un grado de protección mucho mayor.

JF: Finalmente, haber tenido más contagios termina generando una protección para Europa y América, independientemente de la vacuna, porque nos contaban que en China cerca del 80% de la gente está vacunada, y lo que está sucediendo ahora es que no pasó por las olas y la tiene que pasar ahora.

FQ: Las vacunas, originalmente, para los virus que circulaban al principio, con la variantes que teníamos, eran muy eficaces para evitar la enfermedad grave y mortal, pero también eran muy eficaces para enfermarse. Por eso, todos los países que vacunaron rápidamente y tuvieron pocas olas al principio evitaron tener contagios naturales en un primer momento. Ahora, con las variantes nuevas, si bien no te dan una enfermedad grave estando vacunado, la vacuna no protege tanto el contagio, por eso los casos están igual. Lo vimos en el verano en la Ciudad de Buenos Aires y en Argentina. Entonces, los que no tuvieron la enfermedad natural, tienen una condición más susceptible para enfermarse, y son los que hoy están teniendo la mayor cantidad de olas significativas. Probablemente, esta metodología que tenga China ya no sea la adecuada para gestionar la pandemia, con medidas tan agresivas.

El mundo pasó de la escasez de vacunas contra el Covid-19 al exceso

JF: También nos sorprendía el lunes, con Jorge Elías, que en algunos lugares de Europa decían que aquel que estaba contagiado, no solo no tenía que hacer aislamiento, sino que además debía ir a trabajar. ¿Te imaginás esa situación que una persona con Covid-19 ni siquiera tenga que hacer aislamiento?

FQ: Lo que nosotros venimos insistiendo mucho es que tuvimos un período de pandemia que, a nuestro juicio, se ha terminado luego de esta última ola que pasó por la Argentina, y ahora estamos en una zona de transición hacia la situación de circulación habitual de un virus más por delante. Venimos de un mundo pandémico que tenía tres olas de casos e internaciones en terapia y fallecidos, pero ese formato de pandemia de tres olas ya no lo vamos a volver a ver. Estamos en una transición hacia la circulación definitiva del virus, y ahí vamos a poder ir hacia un modelo como el que estás preguntando, como pasa con el virus de la gripe, sin la obligación de aislarnos cuando estemos enfermos, sí protegernos con barbijos y tener los cuidados correspondientes. Ahora, todavía me parece que no hemos llegado a ese momento, estamos justo entre los dos mundos: el de las tres olas, hacia un mundo donde las olas ya no van a ser significativas, pero falta un poco. Podremos discutirlo en las próximas semanas o meses.

Fernán Quirós: “Venimos de una pandemia y vamos a una endemia”

JF: ¿Queda algún riesgo de que en el invierno más duro de Argentina volvamos a tener una ola de Covid-19?

FQ: Efectivamente, creo que tenemos por delante una ola más de Covid-19, pero ya no va a ser como las que vimos con tantos casos graves y fallecimientos. Lo que nos queda es una transición con una pandemia de una sola ola. Entonces, por supuesto que la gravedad de una sola ola es bien inferior a lo que era con los modelos anteriores.