Un grave escándalo de violencia digital sacude a las principales escuelas secundarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante la primera semana de julio, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (ESCCP) y el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) quedaron envueltos en una serie de denuncias tras descubrirse un grupo de WhatsApp integrado por unos 50 alumnos varones, quienes usaban herramientas de inteligencia artificial para alterar la vestimenta y "desnudar" a sus propias compañeras, con el fin de difundir y comercializar las imágenes sin ningún tipo de consentimiento.

Alumnos del Carlos Pellegrini habrían sido parte de alterar fotos de sus compañeras con IA.

El hecho, que provocó una situación caótica y de extrema tensión en las comunidades educativas, se conoció luego de que los propios estudiantes y colectivos de género visibilizaran la situación para exigir medidas urgentes.

Ante la gravedad de los acontecimientos, las autoridades de ambas instituciones activaron los protocolos contra la violencia de género y dieron intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

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La inscripción encontrada en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini:

"Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas".

Según explicaron las autoridades a cargo, el objetivo actual es brindar contención psicológica y pedagógica a las víctimas mientras se recaban las pruebas en los dispositivos móviles para aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes contempladas en los reglamentos de convivencia.

Tensiones en el Pellegrini y denuncias de las familias

Según desarrolló Clarín, la rectora del Carlos Pellegrini, Ana Barral, confirmó formalmente la existencia del grupo de WhatsApp, compuesto en su mayoría por estudiantes de segundo año de esa institución. A pesar de que las autoridades emitieron comunicados detallando la apertura de canales de escucha, talleres de ciudadanía digital y el trabajo junto a tutores y preceptores, varias familias consultadas calificaron la respuesta del equipo de conducción como "tibia e inadecuada", argumentando que el colegio debió haber realizado una denuncia judicial formal de oficio.

El Colegio Nacional Buenos Aires también está implicado en el hecho con alumnos que habrían difundido imágenes de sus compañeras "desnudas" con inteligencia artificial.

La tensión escaló en las puertas del establecimiento de la ESCCP, donde se registraron escenas de fuerte repudio y escraches hacia los presuntos responsables, quienes debieron permanecer refugiados dentro del edificio.

Además, la preocupación aumentó en las últimas horas tras la aparición de mensajes amenazantes escritos en los bancos de las aulas. "Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas", rezaba una de las pintadas que los preceptores debieron borrar de inmediato.

El posicionamiento del Nacional Buenos Aires y el repudio estudiantil

Por su parte, el vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Romero, afirmó a Clarín que la institución no recibió denuncias formales directas, pero que se encuentran abordando la temática a través de sus órganos de orientación y el Consejo de Convivencia. Las autoridades del CNBA enviaron una carta oficial a las familias, de tenor casi idéntico a la del Pellegrini, manifestando su rechazo absoluto a estas prácticas.

En sintonía, la Comisión de Género del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires (CENBA) emitió un comunicado expresando su "máximo repudio, desde la impotencia, la indignación, la bronca y el dolor".

En el documento, los estudiantes remarcaron la necesidad de no tratar esto de forma individual, concluyendo que "nada puede entenderse como un hecho aislado sino como una manifestación de la violencia de género que atraviesa a toda la sociedad y que también tiene lugar en nuestras escuelas".

Paralelamente, se investiga si un escenario de idénticas características reportado en la provincia de Tucumán responde a una preocupante réplica del caso o a una confusión informativa por la coincidencia en los nombres de las instituciones.

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