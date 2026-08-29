La hermana de Ernestina "Tina" Pavlovsky, la entrenadora argentina arrestada en Estados Unidos, rompió el silencio tras el mes de detención que atraviesa la joven en un centro de inmigración en Laredo, Texas, luego de llevar más de una década en el país norteamericano.

"Lo que está viviendo es terrible", relató en diálogo con Telenoche la hermana de la personal trainer argentina luego de que la entrenadora fuera arrestada en el aeropuerto de Miami. Al respecto, relató el procedimiento de captura y advirtió sobre las dramáticas condiciones que vive en Texas.

Una argentina lleva casi un mes detenida por el ICE en Texas: estaba por casarse y había construido su vida en Estados Unidos

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Las hermanas habían pasado alrededor de un mes de vacaciones juntas. Posteriormente, Manuela volvió a la Argentina y Ernestina tenía previsto regresar a Aspen, donde vive. No obstante, antes abordar el avión fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Estuvimos un mes de viaje juntas. Ella vive en Aspen y nos encontramos en Miami. Ya habíamos hecho esto, no es que era nuevo. Me dijo: no te asustes, pero me están llevando detenida el ICE´", relató la hermana de la entrenadora argentina sobre la última vez que se comunicó con ella antes de la detención.

Actualmente, Pavlovsky se encuentra en una celda compartida con 62 mujeres dentro del centro de Laredo, en Texas. Al respecto, su familiar denunció la precariedad del recinto y reclamaron que "no tienen higiene" y que las instalaciones enfrentan plagas de ratas y cucarachas.

"No tienen agua potable para bañarse, para lavarse los dientes, lo que sea. Es agua de cloaca", agregó reprochando que la población carcelaria carece de acceso a agua potable para la higiene personal, lo que agrava el malestar cotidiano de los detenidos.

La situación migratoria de Ernestina en Estados Unidos

Con respecto a la situación migratoria de Ernestina en Estados Unidos, su hermana explicó que la entrenadora había estado casada con un ciudadano estadounidense, aunque luego se divorció y no logró completar el proceso para regularizar su permanencia.

"Estaba ilegal. Estaba casada y divorciada. Y estaba de novia con Cody, que es su novio americano. Y no tenía los papeles todavía", reconoció, aunque aclaró que había iniciado un trámite anteriormente pero no tenía una solicitud en curso ni una audiencia programada ante las autoridades migratorias.

Intensifican las tareas de ICE en Estados Unidos contra la inmigración y hay más detenciones

La hermana de la entrenadora enfatizó en que la detenida vive hace once años en Estados Unidos y que "pagaba sus impuestos, trabajaba ahí y "no tenía ninguna 'red flag' de nada". Asimismo, indicó que ella y su pareja estaban planeando casarse antes de que fuera detenida por el ICE, de modo que iniciara un nuevo proceso para regularizar su situación.

Manuela también mencionó que su hermana recibió la posibilidad de aceptar una deportación voluntaria, aunque se negó. "Ella dijo que no, que quería pelear su caso, porque estaba hace muchos años viviendo allá", concluyó sobre el caso de la argentina cuyo abogado trabaja para conseguir su liberación y continuar la disputa en Colorado. No obstante, un juez le negó la salida bajo fianza por riesgo de fuga y debe esperar su próxima audiencia el 1 de septiembre.

AS. / EM