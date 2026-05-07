Hallaron a un gendarme muerto en Salta

Un gendarme de 28 años fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en el barrio TGN de la ciudad salteña de Tartagal. Gustavo Daniel Aquino fue encontrado por sus compañeros quienes se acercaron al lugar debido a que el joven no se había presentado a trabajar. El gendarme era oriundo de Formosa, se encontraba prestando servicio en el Escuadrón 54 de Tartagal y residía solo en esa vivienda del barrio TGN. Los policías dieron aviso al personal de Criminalística para que realice los peritajes pertinentes y, hasta el momento no trascendieron los resultados de la autopsia, pero la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el joven se habría quitado la vida.

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