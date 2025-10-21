Origen de Halloween: la historia detrás de la Noche de Brujas

Halloween es uno de los eventos más esperados del año. Cada 31 de octubre, millones de personas se disfrazan y decoran sus hogares con elementos alusivos a esta festividad. La clásica frase “dulce o truco” (o trick or treat) es pronunciada por los niños y niñas que recorren su barrio en busca de golosinas.

La festividad tiene sus orígenes en Europa hace más de dos mil años, como parte del festival celta de Samhain, un rito que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno.

¿Cuándo se celebra Halloween en 2025?

Cada año, Halloween —también conocido como la Noche de Brujas— se celebra el 31 de octubre, y en 2025 caerá viernes. Durante esta jornada, las calabazas naranjas, los disfraces de brujas, monstruos y superhéroes serán los grandes protagonistas.

El origen de Halloween

El origen de Halloween se remonta a más de 2.000 años atrás, al antiguo festival celta Samhain (se pronuncia “sow-in”), celebrado por los pueblos que habitaban Irlanda, Escocia y el norte de Francia.

Los celtas creían que la noche del 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más delgado, permitiendo que los espíritus regresaran a la Tierra. Para ahuyentar a los malos espíritus, las personas encendían hogueras y usaban máscaras o disfraces.

También dejaban comida fuera de sus casas como ofrenda para las almas errantes. Con el tiempo, estas costumbres se trasladaron a Estados Unidos gracias a los inmigrantes irlandeses en el siglo XIX, donde surgieron algunos de los símbolos más populares:

Las calabazas talladas, inspiradas en la leyenda de Jack O’Lantern.

El famoso “truco o trato” (trick or treat).

Las fiestas de disfraces y las decoraciones tenebrosas.

Hoy, Halloween es una celebración global que combina lo histórico, lo religioso y lo popular, manteniendo su espíritu de misterio y diversión que se originó en el antiguo Samhain.

