El próximo 31 de octubre de 2025, millones de personas alrededor del mundo se vestirán de brujas, vampiros, zombis o superhéroes para celebrar Halloween, una de las festividades más populares de la cultura contemporánea. Aunque hoy es sinónimo de disfraces, dulces y fiestas, esta tradición tiene un trasfondo que mezcla rituales paganos, influencias cristianas y un fuerte componente de la cultura estadounidense.

Halloween nació en Europa hace más de dos mil años como parte del festival de Samhain, un rito celta que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Para aquellas comunidades, la noche del 31 de octubre era un momento de transición en el que los espíritus de los muertos regresaban a la Tierra. Para protegerse, encendían hogueras y utilizaban disfraces y máscaras que buscaban confundir a los fantasmas.

Con el tiempo, la expansión del cristianismo transformó estas prácticas. En el siglo VIII, el papa Gregorio III trasladó el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre, lo que convirtió a la víspera en la “All Hallows’ Eve”, término que dio origen a la palabra Halloween. Esta unión de tradiciones paganas y religiosas consolidó la fecha que, hasta hoy, conserva un aire de misterio.

Cómo Halloween llegó a Estados Unidos y se volvió masivo

El gran salto de Halloween hacia su versión moderna se produjo durante la Gran Hambruna irlandesa (1845-1849), cuando millones de personas emigraron a Estados Unidos y llevaron consigo sus costumbres. Allí, los nabos tallados se reemplazaron por calabazas, abundantes en la región, que rápidamente se convirtieron en el símbolo más reconocible de la celebración.

Con el fin del racionamiento tras la Segunda Guerra Mundial, Halloween encontró en la industria de las golosinas un aliado fundamental. El “trick or treat” —en español “dulce o truco”— se consolidó como una tradición masiva en la que los niños recorren las casas pidiendo caramelos, mientras las marcas impulsaban el consumo de chocolate y dulces en esta fecha.

Si bien durante mucho tiempo Halloween se circunscribió a Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, la influencia del cine y la cultura pop hizo que la festividad se expandiera a otros países. En América Latina, aunque algunos la perciben como una costumbre “importada”, cada año gana más adeptos, sobre todo entre los jóvenes. Convive, además, con tradiciones propias como el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos.

En la actualidad, Halloween es la celebración no religiosa más importante de Estados Unidos, con un impacto económico que solo se compara con Navidad. La venta de disfraces, decoración y dulces alcanza cifras millonarias, mientras en ciudades como Nueva York el desfile anual en Greenwich Village reúne a cientos de miles de participantes y espectadores.

Los colores y símbolos más importantes de Halloween

Los elementos icónicos de la Noche de Brujas se mantienen casi intactos. Las calabazas iluminadas con velas buscan espantar a los malos espíritus, los disfraces representan desde criaturas terroríficas hasta personajes de la cultura popular, y el color naranja (asociado al otoño y la cosecha) se combina con el negro (símbolo de la oscuridad y la muerte).

A esto se suman las comidas típicas: manzanas caramelizadas, pasteles de calabaza, bombones, caramelos y las clásicas barras de chocolate que inundan las casas en la última noche de octubre.

Este año, la celebración caerá en viernes, lo que anticipa una participación aún mayor en fiestas, eventos y actividades temáticas. Desde desfiles en las principales capitales del mundo hasta reuniones familiares y encuentros en bares, la expectativa es que Halloween 2025 sea una de las ediciones más masivas de los últimos años.

