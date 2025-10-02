La NASA anunció la Noche Internacional de Observación de la Luna 2025 (International Observe the Moon Night), que reúne a todos los aficionados de la astronomía a nivel global. El evento se celebrará el próximo sábado 4 de octubre y contará con eventos de observación astronómica en distintos puntos de Argentina. Se destacan el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires y el Planetario de la Ciudad de La Plata, que convocan a distintas actividades gratuitas para la comunidad.

Este evento global de divulgación científica cuenta con el respaldo de la misión de exploración lunar LRO, la Sociedad Astronómica del Pacífico, el Instituto Lunar y Planetario de Houston, y la Night Sky Network, entre otras instituciones de prestigio mundial.

Según se detalla por medio del sitio oficial (https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/overview/) “este mega evento de escala mundial apunta a instalar en el público un sentido de asombro y curiosidad por nuestra Luna”.

Noche Internacional de Observación de la Luna

Durante miles de años, las civilizaciones han mirado al cielo reflexionando sobre el origen y los misterios de la Luna, nuestro único satélite natural. Las observaciones terrestres a través de los primeros telescopios abrieron un nuevo capítulo en la comprensión de nuestro compañero celestial.

El Planetario Galileo Galilei prepara actividades gratuitas para la Noche Internacional de Observación de la Luna

El Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires participa anualmente de la Noche Internacional de Observación de la Luna 2025. Las actividades incluirán, observación de la Luna con telescopio por la noche, charlas y una atmósfera coloquial con acceso gratuito y los cupos limitados serán otorgados por orden de llegada.

Planetario Galileo Galilei de CABA

Es recomendable estar atentos a los canales oficiales, como su página web y su usuario verificado de instagram @planetarioba.

El Planetario de la Universidad de La Plata prepara una “noche de observación astronómica única”

La Plata se prepara para una jornada especial de observación astronómica en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con motivo del Día Internacional de Observación la Luna. La actividad, abierta a toda la comunidad, se realizará el próximo sábado de 19.30 a 22 y tendrá entrada gratuita y cupos limitados por orden de llegada.

Planetario de la ciudad de La Plata

La propuesta permitirá que grandes y chicos observen los astros de manera directa, guiados por profesionales de la astronomía. Los asistentes podrán conocer detalles sobre la Luna y otros cuerpos celestes, sumándose a una experiencia educativa y recreativa dentro del espacio del Planetario en el Paseo del Bosque.

