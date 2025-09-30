La NASA lanza una misión que estudiará el halo invisible de 400 mil kilómetros que se extiende hasta la Tierra

La NASA lanza una misión que estudiará el misterioso halo invisible de hidrógeno que se extiende hasta el planeta Tierra, que se prolonga casi 400.000 kilómetros e impacta en el clima espacial. La capa conocida como exosfera o geocorona, no es estática, sino que varía en función de la energía solar y puede reaccionar de forma abrupta a las tormentas geomagnéticas. Aunque no se trata de un desastre natural en sentido clásico, este fenómeno constituye una “amenaza silenciosa”.

Durante tormentas solares, las partículas cargadas impactan contra este halo, provocando alteraciones que se transmiten hacia la magnetosfera.

Dichas alteraciones, pueden actuar como amplificadores de los efectos de las tormentas solares, generando corrientes eléctricas capaces de interferir con redes de comunicación, sistemas de navegación y satélites en funcionamiento

La agencia espacial se centrará en mapear los cambios de forma global, construyendo modelos tridimensionales para alcanzar un salto de calidad en materia de prevención frente a eventos extremos.

A través del satélite Carruthers Geocorona Observatory (Observatorio Geocorona de Carruthers) diseñado para observar en luz ultravioleta el comportamiento del halo invisible, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio recabará datos que permitirán pulir teorías sobre la pérdida de atmósfera y el papel que juega el Sol en el proceso.

Los modelos de predicción pemitirán anticipar con mayor precisión los riesgos del clima espacial, protegiendo infraestructuras críticas en el planeta Tierra y a las futuras misiones tripuladas que traspasen la órbita terrestre.

Tormentas solares

Ciencia con impacto global

El halo invisible no solo importa por sus riesgos tecnológicos. Estudiar el escape de hidrógeno reforzará la comprensión acerca de la evolución de las atmósferas planetarias y el destino del agua en mundos como Marte o exoplanetas lejanos.

En un escenario de creciente actividad solar, conocer cómo responde la geocorona se convierte en un recurso estratégico. Sus secretos pueden revelar tanto los mecanismos que moldean nuestro planeta como pistas sobre la habitabilidad en otros lugares del cosmos.

