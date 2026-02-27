sábado 28 de febrero de 2026
SOCIEDAD
Primera vez en el mundo

Harán una maratón de cirugías de cataratas gratuitas durante 24 horas

Una iniciativa solidaria inédita que tendrá lugar en el municipio de Berazategui: una maratón de cirugías de cataratas gratuitas durante 24 horas consecutivas.

Contra las cataratas
MARATÓN. Contará con la participación de más de 100 profesionales de la salud. | Gza: Entrevistados
Enrique Garabetyan
Enrique Garabetyan
Redactor especializado en Ciencia, Salud & Tecnología.
 @egarabet

Una iniciativa solidaria inédita a nivel mundial que tendrá lugar en el municipio de Berazategui: por primera vez se realizará una maratón de cirugías de cataratas gratuitas durante 24 horas consecutivas, con el objetivo de devolver la visión a pacientes sin cobertura médica.

La campaña es impulsada por el Municipio de Berazategui junto con la Fundación Elena Barraquer y la Fundación FACO Extrema, con el objetivo de reducir la ceguera evitable en personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es devolver la visión a pacientes sin cobertura médica

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

La jornada solidaria se llevará a cabo los días 2 y 3 de marzo en el Centro Oftalmológico San Camilo y contará con la participación de más de 100 profesionales de la salud.

La operación de cataratas es un procedimiento ambulatorio, rápido (15-30 minutos) e indoloro, que consiste en extraer el cristalino opaco mediante ultrasonidos y reemplazarlo por un lente intraocular (LIO). Se realiza con anestesia local en gotas, generalmente sin puntos, permitiendo una rápida recuperación visual, a menudo en 24-48 horas.

También te puede interesar
En esta Nota