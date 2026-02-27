Harán una maratón de cirugías de cataratas gratuitas durante 24 horas

Una iniciativa solidaria inédita a nivel mundial que tendrá lugar en el municipio de Berazategui: por primera vez se realizará una maratón de cirugías de cataratas gratuitas durante 24 horas consecutivas, con el objetivo de devolver la visión a pacientes sin cobertura médica.

La campaña es impulsada por el Municipio de Berazategui junto con la Fundación Elena Barraquer y la Fundación FACO Extrema, con el objetivo de reducir la ceguera evitable en personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es devolver la visión a pacientes sin cobertura médica

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La jornada solidaria se llevará a cabo los días 2 y 3 de marzo en el Centro Oftalmológico San Camilo y contará con la participación de más de 100 profesionales de la salud.

La operación de cataratas es un procedimiento ambulatorio, rápido (15-30 minutos) e indoloro, que consiste en extraer el cristalino opaco mediante ultrasonidos y reemplazarlo por un lente intraocular (LIO). Se realiza con anestesia local en gotas, generalmente sin puntos, permitiendo una rápida recuperación visual, a menudo en 24-48 horas.