Hoy testean a vecinos de La Boca

Luego de que se llevase a cabo la búsqueda puerta a puerta de casos de coronavirus en los barrios de Balvanera y Flores, hoy comenzará a implementarse el programa DetectAr móvil (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) en el barrio de La Boca. Según el cronograma dispuesto por las autoridades sanitarias, el martes será el turno de Constitución y tres días después, el viernes 19 de junio, en Barracas. En el caso puntual de Balvanera, por ejemplo, se relevaron un total de 84 domicilios en los que se identificaron 187 ‘contactos estrechos’ que fueron hisopados en el camión sanitario y se obtuvieron 104 (56%) positivos, que fueron derivados según sus necesidades de atención.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, atribuyó ayer a la mañana que el aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días se debe “a un cambio en la estrategia de testeos en la Ciudad”, con la extensión del programa Detectar a barrios como Balvanera y Flores, y aseguró que la curva de contagios “está relativamente estabilizada”. Según Quirós, el programa “permitió encontrar muchos casos positivos, que hacen número en el día, pero que no tienen ninguna gravedad, ya que muchos contagiados no lo saben o no tienen síntomas”.

“Si detectamos que la velocidad de la curva se acelera, se lo vamos a contar a la ciudadanía y le vamos a proponer alguna modificación” de las actividades permitidas, afirmó Quirós en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño para informar sobre la situación epidemiológica.