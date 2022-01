Incendios en Chubut: con más de 80 mil hectáreas arrasadas buscan que el fuego no llegue a la Península Valdés

Los incendios que azotan diferentes puntos de la Patagonia argentina desde hace varios días arrasaron con miles de hectáreas y, actualmente, la situación crítica se registra en la zona de la ciudad chubutense de Puerto Madryn, donde bomberos y brigadistas trabajan para evitar que avancen hacia Península Valdés.

Según informaron las autoridades de Defensa Civil, se estima que las llamas ya habrían consumido entre 80.000 y 90.000 hectáreas. Por su parte, los focos activos en la zona de Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Pirámides están en aumento, acorde al informe del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF)

Las condiciones climáticas que en un momento ayudaron a los bomberos ahora no son alentadoras, ya que los aviones no pueden despegar de Trelew para combatir los incendios. Por su parte, el jefe de los Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, Ricardo Saavedra aseveró a Radio 3 que deben seguir trabajando "para cerrar esa herradura", ya que en el caso de que el fuego se reinicie "no tenga mucho material combustible ni se meta a la Península Valdés, que es nuestra prioridad".

Por el riesgo de incendios forestales, cierran la zona de Laguna de los Padres

Las llamas comenzaron el sábado 1 de enero y, dos días después el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, anunció el envío de aviones hidrantes para colaborar con los bomberos. El intendente de Madryn, Gustavo Sastre, agradeció la disponibilidad del gobierno nacional y el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, sobrevoló la zona y dijo que se está rastrillando el área en busca de nuevos focos, tras controlar el frente mayor del avance del fuego.

Además, el gobierno de Chubut interrumpió la Ruta Provincial N° 2 a Puerto Pirámides debido a los focos reportados, y por el momento no se ha estipulado una fecha para su normalización.

Con respecto a lo que sucede en Río Negro, los brigadistas de Bariloche siguen buscando puntos calientes que puedan generar un posible nuevo foco. Recientemente en el área cayeron alrededor de 115 milímetros de lluvia que permitió apagar la mayoría de los incendios.

70% menos de áreas afectadas por incendios forestales en relación a 2020

Según las estadísticas del SNMF, el año pasado se registró la menor cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales de los últimos cinco años, las que llegaron a ser aproximadamente 330 mil hectáreas.

En tanto, en 2017 se vieron afectadas 1,9 millones de hectáreas; en 2018 unas 1,1 millones; y en 2019 la cifra disminuyó a 500 mil.

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente señaló que a pesar de que en 2021 hubo una mayor cantidad de incendios reportados, se redujo la superficie afectada. Mientras que en 2021 se informaron más de 2.300 focos -que afectaron 330 mil hectáreas-, en 2020 se registraron más de 1.700 -con una superficie de 1,1 millón de hectáreas-.

