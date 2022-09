Incendio en una refinería NAO de Plaza Huincul: hay tres muertos

Esta madrugada comenzó a incendiarse un tanque de almacenamiento de la refinería que pertenece a New American Oil -NAO- en el parque petroquímico de Plaza Huincul, Neuquén. A media mañana pudo ser controlado, pero ya se confirmaron tres muertes.

Las dotaciones dotaciones de bomberos voluntarios de Plaza Huincul y Cutral Co continúan trabajando en el lugar para intentar apagar las llamas. Fue el intendente, Gustavo Suárez, quien confirmó que hay tres muertos.

El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la provincia, Martín Giusti, afirmó que los trabajadores fallecidos serían "operarios que estaban adentro de la planta al momento de la explosión".

Cómo comenzó el incendio

El fuego comenzó alrededor de las 4 de este jueves y desde entonces los socorristas trabajan en la zona. Una de las dificultades con las que se enfrentaron para apagar las llamas fue que no había suficientes camiones con agua.

El incendio se podía ver desde la Ruta 22, donde está el acceso al parque petroquímico y, de acuerdo a lo que comentaron los vecinos que viven cerca, primero se escuchó una fuerte explosión y luego aparecieron las llamas.

Los trabajadores anunciaron paro por tiempo indeterminado

El gremio de los petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa decidió comenzar un paro por tiempo indeterminado como protesta por la dramática situación.

A continuación el comunicado del sindicato:

"Hartos de la falta de compromiso con la vida de los trabajadores, la Comisión Directiva de Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, resolvió lanzar un PARO TOTAL DE ACTIVIDADES en el ámbito territorial de la organización. Además se convoca de manera urgente a Neuquén los titulares de las empresas operadoras, de servicios y refinerías para este viernes. Se deben tomar medidas urgentes para ponerle fin a al permanente desprecio por la vida de los trabajadores como si fueran repuestos intercambiables. Estamos cansados de denunciar situaciones que se repiten constantemente en cada yacimiento o instalación de la industria. ¿Cuántos más hombres y mujeres deben dar su vida para que las empresas entiendan que no se puede seguir trabajando de esta manera? Es tiempo de poner fin a la avaricia que prioriza las ganancias por sobre la vida de los trabajadores. Hemos intentado por los mecanismos legales avanzar sobre estos temas, pero es imposible cuando una de las partes mira los números y no a los trabajadores y sus familias. Es hora de cambiar y lo vamos a hacer con quienes tienen responsabilidad, no con terceras líneas que dilatan las cosas y pierden tiempo mientras los trabajadores le ponen nombre y apellido a la desgracia".