Incendios en Córdoba: hay cuatro focos activos y un detenido

En Córdoba siguen cuatro incendios forestales activos: en Salsacate, Mina Clavero, Villa Ciudad de América y Santa María de Punilla. En estos puntos se distribuyeron seis aviones hidrantes y un helicóptero, según precisó el Ministerio de Gobierno de la provincia. Hace varios días que el incendio tiene sin descanso a los bomberos. La semana pasada los focos fueron en Calamuchita pero ahora se reactivaron en otros lugares de la provincia.

“Bomberos y aviones hidrantes continúan combatiendo las llamas en los incendios forestales del paraje La Gloria, jurisdicción de Mina Clavero y en Las Palmas Salsacate. En este lugar, en la madrugada fueron evacuados, preventivamente, sus 50 residentes”, consignó el Ministerio de Gobierno cordobés este lunes 30 de septiembre en su cuenta oficial de Twitter.

El frente de fuego tiene unos 600 metros y cuatro cuarteles de bomberos trabajan contra las llamas, a los que se sumó la asistencia aérea. La intensidad del viento y las altas temperaturas registradas en torno a los 32 grados dificultaron las tareas de los efectivos para combatir el fuego.

La imágenes muestran una visión satelital de los dos incendios de #Traslasierra pic.twitter.com/6d7brrYMAH — Ministerio Gobierno (@MinGobCba) September 30, 2019

En este marco, ayer fue detenido un hombre de 56 años como presunto autor del incendio forestal iniciado en el pasaje Buena Vista, en Salsacate. En el lugar se quemaron 9 hectáreas e interviene la Fiscalía de Villa Cura Brochero.

“Luego de recorrer todo el perímetro junto al Director de Defensa Civil, la Secretaria de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, declara a partir de este momento oficialmente en guardia de cenizas el incendio de La Cumbre y Villa Giardino, seguimos con gente trabajando”, indicó el secretario Claudio Vignetta en su perfil de Twitter.

En declaraciones a Télam, Vignetta consignó que la situación Villa Giardino es "mucho mejor que ayer y el viernes, el incendio está controlado oficialmente en un 60%". Por otra parte, el funcionario aseguró que en este momento no hay riesgo en viviendas y que solo quedan 10 evacuados de los 90 que se habían registrado el sábado a la noche, y aclaró que oficialmente no tienen registrados de daños en domicilios particulares y que no vieron casas deterioradas por el fuego mientras trabajaban en la extinción.

B.D.N./MC