Inicio escolar 2026: por qué la salud es determinante en el aprendizaje de niños y adolescentes

El inicio de un nuevo ciclo lectivo marca el regreso a las aulas de casi cinco millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Más allá de los útiles y los uniformes, la vuelta al colegio representa una oportunidad estratégica para poner en primer plano la salud integral, un factor que impacta directamente en el aprendizaje, la concentración y el bienestar emocional.

Canasta escolar 2026: los útiles subieron 42,8% en CABA y el gasto total supera los $240.000

Especialistas coinciden en que el comienzo de clases es el momento ideal para realizar el control médico escolar anual. Esta consulta permite evaluar el crecimiento, el desarrollo, el estado nutricional y detectar posibles dificultades visuales o auditivas que, si no se identifican a tiempo, pueden afectar el rendimiento académico y la integración en el aula.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, explicó que “el control de salud escolar anual permite evaluar el crecimiento y el desarrollo, el estado nutricional y detectar a tiempo dificultades visuales o auditivas que pueden afectar el rendimiento en el aula. También es el momento indicado para actualizar antecedentes de salud, identificar necesidades de apoyo y revisar el esquema de vacunación”.

Además de los chequeos clínicos generales, los profesionales recomiendan prestar especial atención a la salud bucal, los controles oftalmológicos y auditivos, así como al seguimiento de enfermedades crónicas en caso de que existan. Detectar a tiempo cualquier alteración no solo mejora la calidad de vida, sino que previene dificultades pedagógicas posteriores.

Vacunación escolar: clave para prevenir enfermedades

Otro eje central en la vuelta a clases es la vacunación. El Calendario Nacional de Vacunación contempla dosis obligatorias y gratuitas disponibles en hospitales y centros de salud públicos sin necesidad de orden médica. La actualización del carnet antes del inicio escolar, especialmente en el ingreso a primer grado y en la preadolescencia, resulta fundamental.

Vuelta a clases: cómo aprovechar los descuentos del 30% y cuotas sin interés del Banco de Corrientes

“La vacunación es una responsabilidad individual y comunitaria. Verificar el carnet y completar las dosis antes del inicio escolar es importante en un contexto de baja en la vacunación y mayor riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles en el ámbito escolar”, señaló la Dra. El Haj.

En los espacios escolares, donde la interacción es constante y el contacto estrecho favorece la transmisión de virus y bacterias, la inmunización no solo protege a cada niño sino que contribuye a la inmunidad colectiva. Mantener las coberturas altas reduce brotes y evita interrupciones en la escolaridad.

Hábitos saludables que impactan en el rendimiento escolar

La alimentación cumple un rol determinante en esta etapa. Un desayuno diario equilibrado y viandas saludables con frutas, verduras, lácteos y agua segura favorecen la atención, la memoria y el rendimiento académico. Los especialistas destacan que una nutrición adecuada contribuye también a la regulación emocional y al desarrollo físico.

Otro aspecto frecuente en el regreso a clases es la pediculosis. Aunque se trata de una condición común en la población escolar, la detección temprana, la revisión periódica del cuero cabelludo y la consulta con el equipo de salud permiten controlar su propagación sin generar alarma innecesaria.

El cuidado físico también incluye la prevención de dolores musculares y problemas posturales. Se recomienda que la mochila no supere el 15% del peso corporal y que se utilicen ambas correas para distribuir la carga de manera equilibrada. Este hábito simple puede evitar molestias en la espalda y lesiones a largo plazo.

En paralelo, durante las actividades al aire libre es clave reforzar la protección frente al sol y los mosquitos, especialmente en regiones con circulación de dengue. El uso de protector solar, repelente y gorra forma parte de las medidas básicas para reducir riesgos.

Pantallas, descanso y bienestar emocional

El uso de dispositivos electrónicos merece especial atención. La exposición excesiva a pantallas se asocia con dificultades en la concentración, alteraciones del sueño y menor rendimiento escolar. Limitar el tiempo de uso recreativo según la edad y evitar la multitarea digital favorece una mejor calidad de estudio.

Calendario escolar 2026: estas son las fechas de inicio de clases en todo el país

El descanso es otro pilar fundamental. Dormir entre ocho y diez horas por noche, evitar el uso de pantallas antes de acostarse y sostener rutinas regulares mejora el aprendizaje, la memoria y la regulación emocional. La falta de sueño, en cambio, impacta negativamente en el comportamiento y la capacidad de atención.

Por último, el acompañamiento familiar resulta decisivo. La comunicación fluida con la escuela, el refuerzo de rutinas, los hábitos de higiene, el juego libre y la actividad física cotidiana construyen un entorno saludable para crecer y aprender.

“La vuelta a clases no es solo un cambio de calendario: es una oportunidad para empezar el año con la salud en primer plano”, concluyó la Dra. El Haj.