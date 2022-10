La insólita respuesta de una heladería a la que acusaron de tener ratas: "Era un hámster"

Una heladería de Paso de Los Libres, en la provincia de Corrientes, fue tendencia en las redes tras viralizarse las imágenes de un roedor montado en una de las sillas del local. En el video se observa que un gato se aproxima al pequeño animal y juega con él. “Lo que me da gracia es que hasta parecen amigos, porque el gato no se lo come. Es tipo Tom y Jerry”, advirtió el usuario que difundió el video que revolucionó las redes. Frente a esto, las autoridades de la heladería intentaron trasmitir tranquilidad a su clientela tras argumentar que se trató de un "hámster que se le extravió a un niño cliente nuestro".

Helados Garavano es el nombre de la heladería correntina que generó polémica en las últimas horas, tras ser "escrachada" con un video publicado en Twitter, donde se advierte la presencia de un roedor inquieto en el local.

"Era un hámster": la insólita respuesta

“Desde la gerencia de Helados Garavano salimos a defender nuestro nombre al servicio público con respecto al hámster que se le extravió a un niño cliente nuestro”, comunicó la heladería a través de un estado de Whatsapp.

Con récord de likes, la publicación había sido difundida por el usuario @matuuskywalker, quien acompañó el posteo con el siguiente mensaje: “Se difundió este video de una heladería acá en Corrientes y miren lo que salieron a decir. Estamos a un paso de ser Francia, hasta tenemos nuestro chefsito”.

Video: una rata comiendo una medialuna en una panadería de Congreso abrió un debate sobre higiene

"Tipo Tom y Jerry"

El autor del tuit aprovechó asimismo para bromear acerca de la amistad entre la rata y el felino: “Lo que me da gracia es que hasta parecen amigos, porque el gato no se lo come. Es tipo Tom y Jerry”.

Luego se sumaron los comentarios de más tuiteros: “Me parece que los hámsters no son así, pero como no soy de Corrientes no opino”, comentó un usuario, mientras que otro pidió más imágenes: “Queremos fotos del niño con su hámster”.

CA/ED