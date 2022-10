En redes sociales comenzó a circular un desagradable video en el que se puede ver a una rata comienzo una medialuna en una vidriera de una panadería y sandwichería ubicada en el barrio de Congreso. Las imágenes se viralizaron rápidamente y llegaron a las autoridades bromatológicas que procedieron a clausurar el local.

"¿Bromatología? Bien, gracias", publicó el usuario de Twitter @licrondamon junto al polémico video en el que se puede ver al roedor acomodado sobre un estante de cristal royendo una medialuna.

En cuanto el desagradable video se volvió viral y comenzó a difundirse por todas las redes sociales, la autoridad encargada de estos asuntos desde el Gobierno de la Ciudad, la Agencia Gubernamental de Control, intervino y clausuró el local en la tarde del martes.

"En el día de ayer clausuramos el comercio Las Manolas ubicado en la calle Moreno al 1500 por graves incumplimientos de higiene y seguridad. Se encontraron excrementos de roedores y una falta de higiene generalizada", manifestó la entidad en un mensaje compartido a través de Twitter.

A su vez, acompañaron el anuncio con una serie de fotos en la que exponen la faja de clausura sobre la vidriera del negocio y varias tomas desde dentro del local que exhibían las condiciones de falta de higiene que presentaba el lugar dedicado a la venta por menor y por mayor.

¿Qué dijo el dueño de la panadería?

Tras ver su comercio clausurado, Manuel, el dueño de la panadería "escrachada" explicó ante las cámaras de un noticiero el por qué del cierre del negocio y, en particular, cómo es que había llegado la rata hasta el estante de las medialunas.

"Quedó una puerta abierta y se nos metieron ratas", explicó en diálogo con TeleNueve Amanecer y aclaró: "Tuvimos un intento de robo el fin de semana por una puerta lateral, la rompieron, quedó abierta y nos encontramos que se nos metieron ratas. No sabemos si una, dos, diez, no tengo idea. Después vimos que filmaron".

A su vez, el hombre responsabilizó a los alrededores del local por la presencia de los roedores: "Estamos frente a un edificio de policía -el Departamento Central de la Policía Federal-, en plena Capital, un lugar muy sucio para todos. Estamos en lugares sucios donde por más que uno trabaja, hace fumigaciones, está todos los días limpiando, puede tener inconvenientes, como se pueden tener en una casa, por más que sea la más limpia de todas".

“Ayer vino bromatología, hablamos con ellos, nos dieron una mano muy grande explicándome qué tenía que hacer para solucionar todo", resaltó el dueño del negocio y agregó: "Cerramos todo y ayer empecé a dar vuelta el local para hacer los arreglos que corresponden, limpiar todo y volver a laburar y a vender como lo hacíamos normalmente".

Asimismo, aclaró que "fumigan cada 15 días" y, ante la pregunta sobre por qué no se veía la faja de clausura en el frente de la panadería, sostuvo: "Esto se limpia todos los días por afuera. Sinceramente, yo no saqué la faja y tampoco me da vergüenza decir que me clausuraron porque es una realidad. Y nada, tengo que limpiarlo para el martes estar de vuelta".

Para concluir, Manuel enfatizó en que su idea es reabrir las puertas del local el próximo martes y agregó: "Dimos vuelta todo, hoy vienen albañiles para cambiar un par de cosas y viene un herrero a amurar la puerta que nos rompieron y después no tengo tantos problemas de bromatología, hicieron hincapié en eso y aprovecho para pintar el techo que tengo un poco de humedad, y hacer todo legalmente como corresponde para estar de nuevo".

AS/ff