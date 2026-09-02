Agredieron al campeón nacional de patinaje artístico en el subte mientras hacía su show

Un varón intentó hacer caer dos veces a Lucas Benítez, multicampeón nacional de patinaje artístico e integrante del seleccionado argentino, mientras realizaba una de sus habituales presentaciones en un vagón del subte porteño este martes. El episodio quedó registrado y el video se viralizó en redes sociales. Aunque el resto de los viajeros intervino y el deportista pudo continuar con su show, el incidente terminó provocándole un importante daño en sus patines: según contó Benítez, la reparación cuesta $3.700.000.

Lucas Benítez hacía una de sus habituales performances en un vagón de la Línea B del subte cuando un pasajero extendió el pie para hacerlo caer. La maniobra ocurrió en dos oportunidades mientras el deportista avanzaba con su coreografía.

La situación fue advertida por otros viajeros que se encontraban en la formación. Ante la reiteración de la actitud violenta, varios pasajeros intervinieron y le reclamaron al hombre que le pidiera disculpas al deportista.

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“¡Pedile perdón!”, se escucha decir a una de las personas que presenció la escena. Otro pasajero, cara a cara con el acusado, le reprochó: “Te vimos todos”. El hombre, en lugar de disculparse, respondió: “¿Qué le voy a pedir perdón? ¿Quién sos vos?”.

El intercambio subió la tensión dentro del vagón durante algunos instantes, pero no pasó a mayores. La intervención de los demás pasajeros permitió contener la situación y Benítez pudo continuar con su presentación.

Las imágenes del episodio fueron grabadas por una pasajera que se encontraba en el vagón y posteriormente compartidas en redes sociales. La publicación generó una rápida repercusión y numerosos usuarios repudiaron la actitud del hombre que intentó hacer caer al patinador.

“Final feliz, aguante la gente que no mira para un costado ante estas actitudes disfrazadas de personas”, escribió junto al registro la persona que difundió el video.

El tropezón le rompió los patines

Aunque en un primer momento el episodio parecía haber quedado limitado al intento de hacerlo caer, después de la viralización del video Benítez contó que la agresión tuvo una consecuencia económica importante.

“Por el tropezón se me rompieron los patines”, explicó en diálogo con TN. Lucas señaló que el daño se produjo en una pieza fundamental del equipo que utiliza para sus presentaciones y competencias.

“Nadie sabe que detrás de ese tropezón la plancha de las ruedas se me rompió y es un elemento bastante caro”, explicó. Según detalló eldoce.tv, reparar los patines tiene un costo de $3.700.000.

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En otra declaración, Benítez también se refirió al episodio con una mirada más amplia y señaló que “son cosas que pueden pasar en el día a día". A veces ocurre que a alguien no le gusta, pero no llegamos a ese extremo”, sostuvo.

Quién es Lucas Benítez, el patinador que lleva más de diez años actuando en el subte

Lucas lleva más de diez años realizando presentaciones en distintos medios de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires. Con ese recorrido, el patinador se convirtió en una figura conocida entre los pasajeros habituales, quienes suelen filmar y difundir sus intervenciones en distintas líneas de la red de subterráneos.

El patinador integra el seleccionado argentino de patinaje artístico y consiguió muy buenos resultados en competencias nacionales. A lo largo de su trayectoria obtuvo cinco medallas de oro y una de plata en torneos del país.

Según explicó, su categoría no cuenta con financiamiento estatal, por lo que las presentaciones que realiza en los vagones forman parte del esfuerzo que sostiene para continuar compitiendo.

RM/ff