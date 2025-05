Juicio por la muerte de Maradona: mañana será el turno del psicólogo Carlos Díaz para declarar

La ronda de declaraciones en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona viene con ritmo acelerado. Todos y cada uno de los actores involucrados en los últimos días del deportista están prestando testimonio para determinar la culpabilidad de siete acusados por el fallecimiento. Uno de ellos es el psicólogo Carlos Díaz, quien declarará este jueves 15 en el juicio oral que se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro. Así lo informó el defensor del imputado, Diego Olmedo.

La implicación de Díaz en el caso es clave: fue contratado por el abogado Matías Morla para abordar las adicciones del ex jugador a las drogas y al alcohol. Por su parte, los otros dos testigos que comparecerán durante la mañana ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach serán dos acompañantes terapéuticos, identificados como Alejandro Cottaro y Carlos Baccini.

Carlos Díaz prestará declaración el jueves 15

Ambos resultan relevantes para el proceso, ya que acompañaron a Maradona desde el 11 de noviembre, día en el que salió de la Clínica Olivos para ser derivado a la residencia del barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre. Esta última decisión fue cuestionada tanto por personal de salud como por los familiares del propio Diego.

Junto a Díaz, el neurocirujano y médico personal de Diego, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón y el jefe de los enfermeros, Mariano Perroni, son los otros seis señalados por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona. De ser hallados culpables, podrían enfrentar una pena que va de ocho a 25 años de cárcel, según el Código Penal.

Uno de los testimonios que no había llegado aún y que generaba altas expectativas era el de la hermana menor de Dalma, quien finalmente prestó testimonio durante siete horas el martes 13. Allí, señaló que "lo vio muy mal" a su padre luego de su operación por el hematoma subdural.

Su testimonio, que estuvo cargado de angustia y llanto, sumó cuestiones clave a la investigación: “Fue una obra de teatro para tenerlo en un lugar oscuro, feo y solo”, señaló. De hecho, la hija del ex futbolista y Claudia Villafañe sostuvo que durante la reunión realizada en la Clínica Olivos, la convencieron a ella y a sus hermanas de que "lo mejor para Diego era una internación domiciliaria". En un principio, explicó, todos estuvieron de acuerdo.".

Dalma y Gianinna Maradona

"Le pido disculpas a mi hijo, a mi hermana y a mi mamá. Me quería ir con mi papá, no tenía ganas de nada. Lamento todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo. Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie", agregó.

Tras la declaración de Gianinna, su hermana Dalma salió en su defensa. Mediante un posteo en sus redes sociales, Dalma dijo: “La rompiste @giamaradona. Tan orgullosa de vos, ¡Te amo para siempre!”, y su hermana le respondió: “Gracias por estar bien cerquita mío desde que llegué a este mundo. Él se merece verdad y justicia. ¡Estamos más cerca! Las amo con toda mi alma”.

En otro pasaje de los conflictos que rodean a la familia, Rita y Claudia Maradona, hermanas del ex técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, presentaron un escrito judicial en el marco de la causa que investiga la presunta apropiación indebida de los derechos comerciales referidos al nombre del ex deportista. En el documento, ambas señalaron a Dalma y Gianinna, así como también a Villafañe como responsables de una supuesta maniobra fraudulenta.

Explicaron que su hermano les habría cedido legalmente el uso de su marca para garantizarles estabilidad económica y que ese traspaso se realizó en vida a través de la sociedad Sattvica, empresa controlada por Matías Morla, el ex abogado del ex jugador. Este último también está siendo investigado en la causa.

TC / Gi