La Copa Robótica "Educabot 2026" con convocatoria récord: más de 15 mil estudiantes inscriptos

La Copa Robótica Educabot 2026 continúa batiendo récords y se consolida como una de las competencias de tecnología educativa más importantes de Argentina. En esta edición participaron 15 mil estudiantes de 1.386 escuelas, organizados en 3.018 equipos provenientes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reflejando el carácter federal de una iniciativa que impulsa el desarrollo de habilidades tecnológicas, creativas y sociales en las nuevas generaciones.

Durante las últimas semanas, los equipos completaron la Fase 1 de la competencia, una instancia integrada por cuatro desafíos diseñados para evaluar tanto competencias técnicas como habilidades de comunicación, trabajo colaborativo y pensamiento computacional.

Los desafíos a superar por los estudiantes

La primera etapa incluyó un desafío individual de presentación personal, donde cada participante compartió sus intereses, motivaciones y habilidades a través de un video; dos desafíos grupales centrados en la comunicación sobre energías renovables y en el diseño de soluciones innovadoras para problemáticas de sus comunidades; y una prueba de pensamiento computacional protagonizada por "Aerobot", un robot explorador que debía resolver distintos retos vinculados con la energía y la programación.

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Más allá del desempeño alcanzado por los equipos, uno de los hallazgos más interesantes de esta primera etapa fue conocer cuáles son las problemáticas que más preocupan a los estudiantes argentinos. En el desafío "Comunidad Activa", más de la mitad de los equipos (53%) eligió trabajar sobre temas relacionados con residuos, reciclaje y limpieza de espacios escolares y comunitarios. También tuvieron una presencia significativa los proyectos vinculados al ahorro y la generación de energía (13,1%), el cuidado y uso responsable del agua (8%), la movilidad y seguridad vial, la salud y el bienestar, entre otras temáticas.

Ayuda a saber cuáles son las problemáticas que más preocupan a los estudiantes argentinos

Estas propuestas muestran que cuando se eliminan las barreras para participar, la diversidad de miradas puede contribuir a soluciones más creativas y cercanas a la realidad de cada comunidad.

Con la Fase 1 finalizada, la competencia ya avanza hacia las próximas instancias. Debido a la magnitud alcanzada por esta edición 2026 y con el objetivo de garantizar equidad para todos los participantes, Educabot decidió extender los plazos de las siguientes etapas. “Queremos asegurar que cada estudiante y docente cuente con el tiempo necesario para capacitarse, desarrollar sus proyectos y llegar con el máximo nivel técnico a las etapas decisivas de la competencia”, señalaron desde la organización.

En este momento, los equipos se encuentran en la Fase 2, instancia en la que se enfrentan a un desafío de programación remota en el que deben poner en funcionamiento una central de energía eólica. A través de un videojuego especialmente diseñado para la competencia, los participantes tienen que programar, configurar y operar una planta que abastece de energía a una ciudad. El objetivo es recolectar la mayor cantidad de energía posible dentro del tiempo asignado, mantener iluminada la ciudad y resolver distintos desafíos en tiempo real, poniendo a prueba sus habilidades técnicas, estratégicas y de trabajo en equipo.

Ya hay 25 robots por cada 10 mil empleados en la industria argentina

La fase 3, destinada a formación y entrenamiento de los equipos, se llevará a cabo del 1 de julio al 10 de agosto. Posteriormente, las Semifinales Provinciales se realizarán entre el 10 y el 24 de agosto.

La gran Final Nacional tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén, donde los mejores equipos del país competirán por el título nacional y por la posibilidad de representar a la Argentina en el FIRST Global Challenge 2027, una de las competencias internacionales de robótica más importantes del mundo.

Debido a la cercanía entre la Final Nacional y la edición 2026 del FIRST Global Challenge, el equipo ganador representará a la Argentina en 2027. De esta manera, contarán con un año completo de preparación y entrenamiento para afrontar uno de los desafíos de robótica más importantes del mundo con mayores herramientas y mejores condiciones de competencia.

Cuáles son las áreas de la robótica con más desarrollo a futuro

Con una participación récord, una presencia verdaderamente federal y desafíos que combinan tecnología, creatividad y compromiso social, la Copa Robótica Educabot 2026 continúa consolidándose como un espacio de formación e inspiración para miles de jóvenes que imaginan y construyen, juntos, las soluciones del futuro.

"Esta edición nos llena de satisfacción no solo por la cantidad de participantes, sino también por el compromiso y la diversidad que vimos en cada proyecto. Desde Educabot diseñamos los desafíos para que cada estudiante pudiera participar y demostrar su talento, acompañando a las escuelas durante todo el proceso. Ver a casi 15.000 jóvenes de todo el país utilizando la tecnología para pensar soluciones a desafíos ambientales, energéticos y comunitarios nos confirma que estamos formando a los líderes y las líderes que construirán sociedades innovadoras, más justas e inclusivas.", señaló Felipe Herrera Zoppi, cofundador de Educabot.