"La espera es desesperante": argentinos varados en Colombia piden soluciones para volver al país

Dos meses y medio después del cierre de fronteras en Argentina, más de 700 argentinos continúan varados en Colombia y esperan volver a su casa. Los datos surgen de la decena de grupos de WhatsApp que los varados crearon para organizarse ante la falta de respuestas.

Priscila es argentina, tiene 32 años y hasta hace poco trabaja en los veleros que van hasta Panamá y las islas de San Blas. Este año tenía planeado volver a vivir a la Argentina y había sacado el pasaje de retorno unas semanas antes del anuncio del cierre de fronteras. Con una enfermedad autoinmune como es el lupus, todavía aguarda respuesta a los cientos de mensajes que mandó a la embajada argentina en ese país, la Cancillería y a la empresa LATAM, por la que sacó el pasaje. "Hasta ahora no tuve respuesta. Imagino que es demasiada la gente que hay y no llegan a contactarse", detalla a PERFIL.

Mientras espera, una amiga la hospeda en Cartagena y le brinda comida. "Los recursos se acaban, más si tenés que pagar hospedaje, la alimentación y no tenés trabajo", explica, y brinda detalles sobre la situación general de los varados allá. "Estamos esperando desde hace dos meses y medio por un vuelo. Estamos repartidos por todos los distritos. Cuando llega a salir un viaje, se contratan buses y se organizan para que vayan a recoger a la gente y la lleven al aeropuerto. Hay alrededor de 700 argentinos esperando para salir", dice.

Según cuenta, la situación es "desesperante" porque "no hay respuesta de ningún lado". Sobre esto, afirma: "Sólo recibís respuestas automáticas. Desde el Consulado, cuando salen nuevos vuelos no te contactan". A la falta de información, organización y asistencia, se le suman las recientes declaraciones de bancarrota por parte de las Compañías aéreas como Avianca. "No han querido negociar vuelos si no les genera una nueva rentabilidad financiera, solo queda la incertidumbre y por ende, la desesperación para todos los argentinos y residentes que ya tenían un vuelo comprado y han quedado varados en el territorio colombiano", sostiene.

De acuerdo a su relato, con el colapso de diversas aerolíneas y el cierre de aeropuertos, los turistas argentinos que accionaron rápido en Colombia pudieron comprarse un segundo vuelo en otra compañía e irse antes del cierre total de fronteras, el 23 de marzo. Según Priscila, el resto siguió esperando por sus vuelos, muchos lograron conseguir prestado fondos para comprarse un nuevo pasaje, y muchos otros, sin recursos ni dinero, siguen esperando.

"Los que quedan con pasajes comprados no tienen más remedio que esperar a que habiliten sus vuelos de retorno, ya que no cuentan con más fondos y no pudieron salir en las fechas pasadas por la falta de capacidad de los aviones enviados y por no haber sido considerados como personas de alta prioridad (embarazadas, adultos y con problemas de salud)", recalca la joven.

"La embajada trato de gestionar con LATAM y Avianca para nuevos vuelos y la respuesta de ambas compañías fue que el gobierno argentino les negó la posibilidad. Acá hay una falacia generada a través del Gobierno y cancillería que dicen que la responsabilidad es de las compañías aéreas, pero la responsabilidad es del Gobierno", concluye. PERFIL se comunicó con la empresa LATAM y hasta el momento no obtuvo respuesta.

Según el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, al momento "resta retornar un 10% de los 210.000 argentinos que estaban en el exterior" desde que se desató la pandemia del nuevo coronavirus. El funcionario aseguró que "pronto" todas esas personas "van a estar en el país". Chaves anticipó al Canal 9 Televida de Mendoza que "los 20.000 que todavía no regresaron podrían hacerlo de aquí a las primeras semanas de junio".

