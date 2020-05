Los "varados" con residencia tributaria en Uruguay esperan que AFIP flexibilice plazos de estadía

Tras la suba en la alícuota de Bienes Personales que trajo la ley de Solidaridad Fiscal muchos argentinos buscaron cambiar su residencia fiscal a otros países como Uruguay para pagar menos por sus tenencias, sobre todo quienes poseen bienes en el exterior. Y en ese sentido, la extensa cuarentena en Argentina podría representar un riesgo para quien se haya quedado varado acá.

De hecho, el polémico viaje de Susana Giménez a Uruguay rompiendo el aislamiento despertó algunas suspicacias alrededor de la cuestión tributaria. Perder la condición de residente fiscal en Argentina requiere cumplir algunos requisitos. Se debe tener residencia migratoria en el extranjero, o bien estar más de 12 meses viviendo en otro país y durante ese lapso no se podrá permanecer en Argentina más de 90 días.

De quedarse por más de 90 días, se recobraría la residencia argentina, y por ende, la obligación de tributar acá.

Tributaristas consultados por PERFIL aclararon que aún no hay ninguna normativa de la AFIP que contemple esta situación de fuerza mayor, y creen que el organismo impositivo que conduce Mercedes Marcó del Pont debería emitir una norma que “flexibilice los plazos de estadía”.

El tributarista César Litvin explicó que “concretamente aquellos que piden la baja residencia fiscal en el país, no pueden estar más de 90 días en Argentina, aquellos que quedaron en cuarentena en el país rápidamente van a consumir esos 90 días, entonces en esos casos lo que sugeriría es presentar una nota en la AFIP aduciendo las dificultades para poder regresar al país donde es residente tributario y que no se computen los días en Argentina”.

Litvin alegó que “lo de la cuarentena es un hecho inédito, y por ahora no hay ninguna norma que determine condonaciones del plazo que uno no debe estar en un país y si debe estar en otro, no ha salido nada al respecto”. Según su visión, es un “seguramente va a haber que adaptar la normativa porque hay un caso de fuerza mayor de gente que vino por equis cantidad de días a la Argentina y que no pueden regresar porque están cerrados los vuelos”.

Litvin indicó que en Uruguay, para ser residente se exige vivir allí “120 dias efectivos o 183 días contando las salidas transitorias que no excedan 30 días”. “Hasta la fecha ni en Argentina ni en Uruguay han tomado alguna medida que flexibilice el plazo de estadía, si no se flexibiliza, alguien puede correr el riesgo de perder o la residencia tributaria en Uruguay o volver a ser residente tributario argentino”, por lo que especuló que “es posible que la administración tributaria de ambos países adecuén un poco ese requisito teniendo en cuenta estas circunstancias fortuitas”.

No obstante, comentó que “Uruguay a los iniciaron el trámite de residencia los puede expatriar, o sea esta limitación de la cuarentena no existiría”. Por su parte Jorge Jalfin, del estudio contable Jalfin y Yerise, consideró que el que vive efectivamente en el exterior, “es de suponer que lo podrá probar fácilmente” y le recomendó “guardar la documentación que pueda acreeditar” las dificultades de trasladarse al otro país por el tema del aislamiento.

En cambio, juzgó que “aquellos que hacen el trámite (de residencia fiscal) en un país limitrofe pero que en realidad pretenden seguir viviendo aquí y están especulando con los días, la tienen complicada”. Asimismo, coincidió con Litvin en que “la AFIP debería contemplar esta situación de fuerza mayor y sacar una norma para que a estos fines no se compute el plazo en el cual se está imposibilitado de salir del país”.

Por su parte, el tributarista Ivan Sasovsky evaluó que la pandemia afecta especialmente en el caso por ejemplo de una persona que “todavía no es residente uruguayo desde el punto de vista migratorio, y quería perder la residencia fiscal en Argentina la regla de los días, entonces quería irse para cumplir con el requisito de pasar los seis meses afuera”.

“Se puede dar el caso que no tenga ningún papel en Uruguay desde el punto de vista migratorio, y se haya venido a Argentina por un plazo inferior a los seis meses y ahora con esta esta extensión de la cuarentena se le está cumpliendo el plazo, entonces que Argentina considere que es residente argentino porque no tuvo la voluntad de establecerse con carácter permanente”, explicó.

MF / DS