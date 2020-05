La Casa Rosada trabaja en la repatriación de los argentinos varados en el exterior. Si bien varios de ellos pudieron regresar o ya les informaron de los próximos vuelos disponibles, aún quedan cientos de personas repartidas por el mundo que se desesperan con el correr de los días ante la falta de respuestas. Daniel Tavormina es uno de ellos y tomó la decisión de encadenarse en la embajada argentina en Sudáfrica y empezar una huelga de hambre para reclamar por su regreso al país.

El hombre de 57 años lleva dos meses varado en Pretoria, capital de Sudáfrica, y no sabe aún cuándo podrá volver a la Argentina. Aquí tiene su comercio y se encuentran sus dos hijos, su padre y su madre, quien está enferma de cáncer en un estado grave. “Ella tiene 82 años y está muy mal, y yo estoy lejos”, lamentó Tavormina.

Él llegó a Pretoria junto a su esposa el pasado 13 de marzo. Tenía previsto estar en Sudáfrica hasta el 27 de ese mes, pero en esa fecha el presidente Alberto Fernández ya había decretado el cierre de fronteras y de los aeropuertos argentinos y se quedaron varados en el continente africano.

“La empresa Latam programó tres vuelos para traernos de regreso, el 30 de marzo, 1º de abril y el 3 de abril. La aerolínea nos quiso llevar pero Ezeiza permanecía cerrado y el Gobierno argentino no dejaba entrar ni a extranjeros ni a nacionales. Llevamos 57 días varados, totalmente desprotegidos y sin ayuda de nadie. La situación ya es insostenible”, explicó el hombre en diálogo con PERFIL.

Este viernes 22 de mayo, a las 7 de la mañana (hora local), se presentó en la sede diplomática en Pretoria para manifestarse de forma pacífica. “Decidí encadenarme a la puerta de la embajada porque siento que esto pasa a mayores. Siento que está totalmente coartado mi derecho a la libertad y a la vida. Porque acá realmente me siento como secuestrado, porque no nos dejan hacer nada”, manifestó.

“Realmente creo que el hecho de que no nos dejen volver a nuestro país es un delito de lesa humanidad, con la situación en la que estamos sin ningún tipo de respuestas. No nos dicen nada, estamos olvidados acá. La gente que estuvo alrededor nuestro de otras nacionalidades como holandeses, belgas, alemanes y de América Latina como uruguayos, chilenos, brasileños, todos fueron repatriados. Todos tuvieron la entrada libre a su país, sus gobiernos querían que volvieran a casa. Los únicos a los que no nos dejan es a los argentinos. Esto realmente es una situación insostenible. Estamos totalmente desamparados”, definióTavormina.

No obstante, el hombre no sabe cuánto podrá sostener su reclamo, con el que lleva 12 horas: “Decidí a partir de hoy empezar además una huelga de hambre y veré si acá me dejan seguir porque aquí la policía es bastante dura y complicada. No sé si me van a querer llevar preso o qué va a pasar porque acá la situación está bastante hostil”. Tavormina apuntó que los argentinos varados en Pretoria enfrentan problemas con la inseguridad del país y que ya sufrieron al menos dos robos a mano armada.

Según les llegó, podría haber un vuelo de repatriación para volver a Buenos Aires por la Qatar Airways pero los precios del pasaje rondarían los 4 mil dólares por persona, un monto inaccesible para muchos de ellos.

CP